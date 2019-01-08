Петро Порошенко присвоїв Філарету звання "Герой України"

Президент України Петро Порошенко присвоїв патріарху Філарету звання "Герой України". Раніше Філарет очолював Українську православну церкву Київського патріархату.Президент України Петро Порошенко у вівторок, 8 січня, присвоїв патріарху Філарету звання "Герой України". Про це глава держави написав у соціальній мережі Facebook.

"Ще не придумано тої міри, якою можна виміряти внесок Патріарха Філарета в боротьбу за власну помісну церкву. Він був, є і залишається духовним лідером української церкви, духовним лідером українського народу. Ось чому прийняв рішення присвоїти йому звання "Герой України", - йдеться у повідомленні президента.

Нагадаємо, що 15 грудня під час об'єднавчого собору в Києві створили Православну церкву України. В об'єднавчому соборі взяли участь Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ КП), яку очолював патріарх Філарет, Українська автокефальна православна церква, а також два ієрархи Української православної церкви Московського патріархату. Предстоятелем нової церкви обрали представника УПЦ КП - митрополита Переяславського та Білоцерківського Епіфанія.

У неділю, 6 січня, Вселенський патріарх Варфоломій у Стамбулі вручив Епіфанію томос про надання автокефалії українській церкві.