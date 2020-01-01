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1 січня • оновлено в 17:41
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Томос, курс на ЄС і закон про мову: Порошенко назвав головні перемоги 2019 року

1.6т
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2019 рік був роком великих звершень для України – переконаний п’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко. Про це він розповів під час екслюзивного інтерв’ю за підсумками року на телеканалі "Прямий".

Петро Порошенко

Петро Порошенко

"Перш за все це подія навіть не століття, а подія тисячоліття, подія, яку Вселенський патріарх назвав величезною подією для всього світового православ’я – це надання Томосу про автокефалію для православної церкви України. Це точно означає, що Господь почув молитви і в Україні всі православні церкви українські об’єдналися в одну. І це величезне досягнення", – наголосив Петро Порошенко.

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Також він відзначив як одне з державотворчих досягнень ухвалення закону про мову.

"Закон про українську мову, який захищає, не утискаючи мови національних меншин, нашу державну мову і створює дуже серйозні мотивації для того, щоб її вивчали і досліджували – це дуже-дуже добре", – переконаний п’ятий Президент.

"Третя позиція – це ухвалення Верховною Радою мого проекту закону про зміни до Конституції в частині Європейського Союзу та НАТО, який визначає обов’язковість цього елементу зовнішньої політики держави – як повномасштабне членство в Європейському Союзі, повномасштабне членство в НАТО. Це відповідь на позиції зовнішньополітичні, відповідь на позиції безпекові. Яким чином Україна має рухатись, який вектор розвитку держави. Ми покінчили із сумнозвісною політикою багатовекторності, "розброду і шатання". Я думаю, що це надзвичайно важливо", – вважає Порошенко.

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Він також нагадав, що завдяки його президентським директивам Україна отримала низку важливих перемог у міжнародних судах проти країни-агресора.

"Ніколи в світі ми не мали прецедентів, коли країна, яка є постійним членом Ради безпеки ООН, країна, яка є другою у світі за військовим потенціалом, визнана офіційно країною-агресором і на неї міжнародними судами накладені санкції.

Це і Міжнародний трибунал в Гамбурзі після акту агресії проти українських Військово-Морських сил в Керченській протоці і перекриття Азовського моря. Це – і факт фінансування тероризму, який був визнаний Міжнародним судом ООН, прийнятий до розгляду і визначена юрисдикція суду ООН проти Російської Федерації за позовом України. І багато-багато інших судів, починаючи від переслідування кримських татар і завершуючи морським трибуналом щодо видобутку газу на українському шельфі. І ці перемоги достатньо важливі", – наголосив Порошенко.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Cachko Elena
Cachko Elena
Самая главная победа и достижение 2019 г -это то,что ты не стал президентом.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Результаты деятельности Порошенко ужасны! Украина в нищете и стагнации. При нынешних темпах роста ВВП уровня 2013 года страна достигнет 31-32 году. Внешний долг Украины 79 млрд дол, а ВВП в 2018 году 98 млрд. Каждый год Украина теряет 1 млн. населения. Заробитчан уже более 7 млн., а Пенсионный Фонд имеет 32% дефицит. Платить пенсий НЕЧЕМ! Уровень инфляции 13%. Уровень обьёма промышленного производства составляет 57% от обьёма 2013 года!
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
ОНО с головой дружит? "..в Украине все православные церкви украинские объединились в одну!" Когда? Где? Так в Украине только ПЦУ осталось? Петя был де бил, де билом и помрёт!
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