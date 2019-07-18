Порошенка намагаються зняти з виборів, справу передали Вовку

Шостий Апеляційний адміністративний суд Києва розглянув позов проти лідера партії "Європейська солідарність" із вимогою зняти Петра Порошенка з реєстрації нібито за порушення порядку ведення передвиборчої агітації. Про це повідомляє пресслужба партії.
Як наголошується у повідомленні, справу передано на розгляд Окружного адміністративного суду міста Києва. У партії ж впевнені, що позов не має жодних правових перспектив.
Петра Порошенка намагаються зняти з виборів
eurosolidarity.org
"Його можна було б розглядати як курйоз у низці перешкод, які створюють "Європейській солідарності" протягом усієї виборчої кампанії правоохоронні органи і "кремлівські агенти" через абсурдні заяви і необґрунтовані претензії.
Але в той самий час ми дуже добре знаємо про скандальну репутацію Окружного адміністративного суду міста Києва і його голови – Павла Вовка. Уникнувши незаконним чином оцінки і атестації, цей орган перетворився на конвеєр, який штампує одне одіозне рішення за іншим.
Очевидно, що нова влада, замість того, щоб завершити реформування, вирішила законсервувати цей суд і поставити його собі на службу. Саме цей суд "прославився" ганебними рішеннями, які викликали резонанс у суспільстві. Він визнавав, зокрема, незаконною націоналізацію "ПриватБанку", призупинив процес перейменування УПЦ Московського патріархату і поновив на посадах беркутівців, які розганяли Євромайдан", – йдеться у повідомленні пресслужби.
Таким чином, партія "Європейська солідарність" розцінює намір зняття з виборів лідера партії Петра Порошенка як елемент тиску на політичну силу, яка веде активну кампанію і послідовно протистоїть російському реваншу.
У партії також повідомили, що рішення Шостого апеляційного адміністративного суду Києва буде оскаржене у Верховному Суді.
"Ніхто і ніщо не зупинить "Європейську солідарність" і її лідера від протидії російському реваншу і захисту курсу України на членство у Євросоюзі і НАТО", – зазначили у пресслужбі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, дані соціологічного дослідження, проведеного Інститутом стратегічних досліджень та прогнозів "Янус" і Центром "СОЦИС" засвідчили, що Порошенко зробив найбільший внесок у розвиток української державності серед всіх президентів України.
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