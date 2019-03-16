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"Наркомани і повії — зло": озвучений прогноз щодо легалізації марихуани в Україні

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Петиція про легалізацію марихуани в Україні набрала 25 тисяч голосів. Цього достатньо для винесення питання на розгляд Верховної Ради, але навряд чи народні депутати наважаться піднімати його до парламентських виборів восени 2019 року.

Про це в ефірі ObozTV розповів експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен. Він додав, що більшість виборців – люди у віці, і для них тема наркотиків чужа.

"Думаю, якщо у нас набереться достатня кількість депутатів, вони можуть винести це в зал. Політикам буде досить складно використовувати цю тему. Тим більше, якщо ми врахуємо, що більшість виборців – люди у віці, бабусі, для яких головне зло – наркомани і повії", – сказав він.

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Цією темою зможуть скористатися кандидати, які балотуються жартома, впевнений експерт. Він додав, що більшість політиків консервативні і не готові до таких рішень.

"Наркомани і повії — зло": озвучений прогноз щодо легалізації марихуани в Україні

"Навряд чи якийсь політик зможе захопити аудиторію хвилею легалізації канабісу, щоб гарантувати собі проходження в парламент. Для цього як мінімум потрібна певна частина депутатів, а більшість з них консервативні. Загалом, у нас є кандидати, які балотуються для веселощів, ось вони і можуть використовувати тему канабісу", – сказав Тизенгаузен.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Борис Тизенгаузен
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019Выборы Президентакандидатмарихуана
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