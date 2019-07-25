Петиція Томенка про скасування держфінансування партій за день набрала більше 5 тисяч голосів

Лідер Громадського руху "Рідна країна" Микола Томенко ініціював петицію на сайті президента України про скасування фінансування політичних партій за рахунок державного бюджету.

"Вдумайтесь, за п'ять років ми витратимо 5,9 млрд гривень на партії олігархів та "русского міра". Хіба в нас немає на що витрачати кошти? Я вважаю це питання принциповим. Перед тим, як витрачати таку суму грошей платників податків, треба було порадитись", – сказав Томенко.

Він додав, що ще більш цинічним є змушування людей платити військовий збір і утримувати "партії фанатів Путіна": "Опозиційну платформу", "Опозиційний блок" та "Партію Шарія".

Микола Томенко Politeka

"Закликаю всіх небайдужих долучатись. Якщо петиція за два місяці набере 25 тис. голосів, Зеленському та Верховній Раді доведеться рахуватися з народом і відреагувати", – заначив Томенко.

За петицію можна проголосувати за посиланням: Скасувати бюджетне фінансування політичних партій в Україні.

Довідково: для того, щоб проголосувати, вам потрібно зареєструватись на сайті петицій за допомогою Bank ID, ЕЦП (електронний цифровий підпис) або Податкового номера.

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