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Петиція Томенка про скасування держфінансування партій за день набрала більше 5 тисяч голосів

32.2т Читати матеріал російською

Лідер Громадського руху "Рідна країна" Микола Томенко ініціював петицію на сайті президента України про скасування фінансування політичних партій за рахунок державного бюджету.

"Вдумайтесь, за п'ять років ми витратимо 5,9 млрд гривень на партії олігархів та "русского міра". Хіба в нас немає на що витрачати кошти? Я вважаю це питання принциповим. Перед тим, як витрачати таку суму грошей платників податків, треба було порадитись", – сказав Томенко.

Він додав, що ще більш цинічним є змушування людей платити військовий збір і утримувати "партії фанатів Путіна": "Опозиційну платформу", "Опозиційний блок" та "Партію Шарія".

Микола Томенко

Микола Томенко

Politeka

"Закликаю всіх небайдужих долучатись. Якщо петиція за два місяці набере 25 тис. голосів, Зеленському та Верховній Раді доведеться рахуватися з народом і відреагувати", – заначив Томенко.

За петицію можна проголосувати за посиланням: Скасувати бюджетне фінансування політичних партій в Україні.

Довідково: для того, щоб проголосувати, вам потрібно зареєструватись на сайті петицій за допомогою Bank ID, ЕЦП (електронний цифровий підпис) або Податкового номера.

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Особа
Микола Томенко
Місце
Україна
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Тільки чому вони стають такими правильними, коли непопадають до корита!!! Я більш ніж впевнений, коли цей правильний Томенко - хитра лисичка, пройшов би до Верховної Ради він, про це не згадував бы. В нього були інші, важливіші для нього турботы!! =))
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Дуже поважаю та підтримуваю цю розумну людину..Нехай Зе,Ведмедчук, Вакарчук,Порошенко ,Юля та Бойко фінансуют свої партіїї із своїх власних кишень..А,не з а рахунок сплачювальників податку..
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
BROTHER FOREST, Тільки, чому вони стають такими правильними, тільки коли не попадають до корита!!! =)) Я більш чим впевнений, коли цей
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