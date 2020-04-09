Пєскова зачепив тролінг Цимбалюка про печенігів і Путіна: це Русь!

Вікторія Довгань Політика 16:54, 9.04.2020 Оновлено: 16:54, 9.04.2020

Український журналіст Роман Цимбалюк дотепно потролив прессекретаря президента Росії через слова Володимира Путіна про "перемогу" його країни над половцями і печенігами.

Під час дзвінка Дмитру Пєскову Цимбалюк натякнув, що битви з цими племенами відбувалися на території сучасної України, адже Росії тоді взагалі не було. Запис розмови опублікував кремлівський Telegram-канал "Пул N3" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Якщо дозволите до половців повернутися: наскільки коректні такі порівняння, якщо врахувати, що і половці, і печеніги терзали територію, яка зараз належить Україні? Це стосується міста Києва, Чернігова. У контексті наших сьогоднішніх двосторонніх відносин чи можна це сприймати, як територіальні претензії? Чи це для красного слівця все-таки було сказано?" – запитав український журналіст у спікера президента країни-агресорки.

Роман Цимбалюк та Дмитро Пєсков

На це Пєсков передбачувано відповів улюбленим міфом Путіна про "тисячолітню" історію Росії в складі Київської Русі.

"Не забувайте, що територія, на якій знаходиться Україна, все-таки історично була Київською Руссю. І дійсно, печеніги терзали Київську Русь, терзали слов'янські племена, які жили на схід. Та й не тільки Київську Русь – і Візантії головного болю завдавали. Тому Київська Русь, ви ж її нікуди не дінете, ви її з нашої історії нікуди не викреслите", – сказав прессекретар президента Росії, в черговий раз привласнивши чужу історію.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • під час звернення до росіян 8 квітня Путін заявив, що РФ впорається із "заразою коронавірусною" так само, як колись впоралася з печенігами і половцями.

  • У мережі на ці слова відреагували безліччю фотожаб, оскільки за часів половців і печенігів Росії ще взагалі не існувало.

  • Пізніше Пєсков пояснив безглуздий пасаж Путіна. Він зазначив, що глава країни-агресорки вирішив сам вставити цю фразу в своє звернення про загрозу коронавірусу, однак її джерело невідоме.

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