Головна Новини
9 квітня • оновлено в 17:26
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Пєскова зачепив тролінг Цимбалюка про печенігів і Путіна: це Русь!

5.4т
Читати матеріал російською

Український журналіст Роман Цимбалюк дотепно потролив прессекретаря президента Росії через слова Володимира Путіна про "перемогу" його країни над половцями і печенігами.

Під час дзвінка Дмитру Пєскову Цимбалюк натякнув, що битви з цими племенами відбувалися на території сучасної України, адже Росії тоді взагалі не було. Запис розмови опублікував кремлівський Telegram-канал "Пул N3" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Якщо дозволите до половців повернутися: наскільки коректні такі порівняння, якщо врахувати, що і половці, і печеніги терзали територію, яка зараз належить Україні? Це стосується міста Києва, Чернігова. У контексті наших сьогоднішніх двосторонніх відносин чи можна це сприймати, як територіальні претензії? Чи це для красного слівця все-таки було сказано?" – запитав український журналіст у спікера президента країни-агресорки.

Роман Цимбалюк та Дмитро Пєсков

Роман Цимбалюк та Дмитро Пєсков

На це Пєсков передбачувано відповів улюбленим міфом Путіна про "тисячолітню" історію Росії в складі Київської Русі.

"Не забувайте, що територія, на якій знаходиться Україна, все-таки історично була Київською Руссю. І дійсно, печеніги терзали Київську Русь, терзали слов'янські племена, які жили на схід. Та й не тільки Київську Русь – і Візантії головного болю завдавали. Тому Київська Русь, ви ж її нікуди не дінете, ви її з нашої історії нікуди не викреслите", – сказав прессекретар президента Росії, в черговий раз привласнивши чужу історію.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • під час звернення до росіян 8 квітня Путін заявив, що РФ впорається із "заразою коронавірусною" так само, як колись впоралася з печенігами і половцями.

  • У мережі на ці слова відреагували безліччю фотожаб, оскільки за часів половців і печенігів Росії ще взагалі не існувало.

  • Пізніше Пєсков пояснив безглуздий пасаж Путіна. Він зазначив, що глава країни-агресорки вирішив сам вставити цю фразу в своє звернення про загрозу коронавірусу, однак її джерело невідоме.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
російська пропаганда
Особи
Дмитро Пєсков Володимир Путін Роман Цимбалюк
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
6
32
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
...ведь России тогда и вовсе не было)) А украина была)))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Когда кр.. млёвская шл.. юшка (цимбалюк), тролли кремль, это смешно. Но украинцам нравится.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
Не удивлюсь если ему платят за такую тyпизнy. Так дискредитировать украинцев - надо уметь.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Політика

Коронавірус. Найважливіше

Новини політики

Топпублікації

Топблоги