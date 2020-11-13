Пєсков заявив, що "антиросійський імунітет" у українців триватиме недовго

Мирослав Семенюк Політика 10:39, 13.11.2020 Оновлено: 10:43, 13.11.2020

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков упевнений, що "антиросійський імунітет" в українців не буде довгостроковим.

Як сказав він в інтерв'ю RT, "штучно насаджені русофобські антитіла" в Україні швидко зникнуть (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами Пєскова, місцеві вибори, що пройшли, і їх результати показали, що "антитіла-то і не такі сильні вже".

Він висловив думку, що за останні роки керівництво України "неабияк попрацювало, щоб спровокувати якісь ворожі відчуття в своєму народі" відносно Росії.

Прессекретар Володимира Путіна вкотре підкреслив, що українці і росіяни були і залишаються двома спорідненими, але при цьому вже не братськими, народами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що Путін хотів у 2020 році поділити Україну по Дніпру і захопити її нові території.

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