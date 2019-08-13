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Пєсков тонко натякнув, чого Путін чекає від Зеленського

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Президент Росії Володимир Путін позитивно ставиться до лідера України Володимира Зеленського, але головне – "не розмови, а реалізація досягнутих домовленостей".

Про це заявив прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков під час розмови з журналістами 13 серпня, передає РІА Новини.

"Саме по собі спілкування двох глав держав, безумовно, це факт, який можна оцінити тільки позитивно. Бо президент Путін завжди є прихильником діалогу для вирішення нагальних проблем, тим більше в таких запущених ситуаціях, як російсько-українські відносини", – сказав Пєсков.

Пєсков розповів про ставлення Путіна до Зеленського

Пєсков розповів про ставлення Путіна до Зеленського

Він також назвав Путіна "дуже прагматичним співрозмовником": "Для нього головне не сама розмова, а реалізація тих розумінь і домовленостей, які досягалися раніше і під час кожної розмови".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президенти України і Росії Володимир Зеленський і Володимир Путін вже двічі спілкувалися по телефону:

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Володимир Путін Дмитро Пєсков Володимир Зеленський
Місце
Росія Москва
Тег
Новини Росії
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Питон Каа
Питон Каа
Если Зеленский не приступит к выполнению Минска-2 Путин с ним встречаться не будет, так же как и с Порошенко в последнее время, который превратился в политический труп в конце своего правления.
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филипп филипыч
филипп филипыч
при компромиссе обе стороны остаются не удовлетворенными, но при этом понимают необходимость его достижения. только глупец этого не может понять
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