У Кремлі пояснили, за що Путін образився на Зеленського

Президенту країни-агресора Росії Володимиру Путіну не сподобались слова президента України Володимира Зеленського про Другу світову війну.

Про це в ефірі пропагандистського телеканалу "Росія 1" заявив прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков. Йдеться про заяву українського президента щодо змови тоталітарних режимів.

"Це сильно різонуло слух і серце не тільки Путіну, а й ветеранам війни і тим, чиї предки воювали", – наводить РБК слова Пєскова.

Нагадаємо, що в січні 2020 року Зеленський відвідав Польщу з офіційним візитом, який був присвячений 75-й річниці визволення концтабору Аушвіц-Біркенау.

Тоді глава держави на брифінгу з польським президентом Анджеєм Дудою сказав, що до початку Другої світової війни призвела змова тоталітарних режимів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський заявив, що може в будь-який момент зателефонувати Путіну, але зараз він не бачить тем для обговорення.