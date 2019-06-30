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Пєсков розкрив деталі переговорів Путіна в Японії щодо України

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Президент Росії Володимир Путін обговорив України зі світовими лідерами у "конструктивному ключі".

Таку заяву зробив його прес-секретар Дмитро Пєсков за підсумками саміту G20 в японській Осаці, передає РІА "Новости".

"Український фактор, він теж присутній. Але, напевно, в конструктивнішому ключі. Всі констатують, що потрібно відновлювати і діалог на вищому рівні по лінії "нормандської четвірки", але одночасно всі розуміють, і особливо це було констатовано з боку канцлера ФРН Ангели Меркель, що зустрічатися просто заради зустрічей немає ніякого сенсу. Спочатку потрібно підготуватися", – сказав він.

Путін і Тереза Мей

Путін і Тереза Мей

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За словами Пєскова, в липні буде організовано зустріч помічників президентів, які обговорять перспективи проведення саміту і його терміни. Він наголосив, що світові лідери нібито погоджувалися з позицією Путіна щодо України.

Володимир Путін і Еммануель Макрон

Володимир Путін і Еммануель Макрон

"З Путіним багато хто погоджується, в тому плані, що багато ще належить прояснити в Києві. Прояснити в плані концептуальних підходів нового керівництва України. Говорили, що певним гальмуючим фактором може бути черговий електоральний процес – в сенсі, що наближаються вибори в Раду. Це може гальмувати формулювання чіткої позиції президентом України щодо Донбасу. Так, цей фактор, він на порядку денному. Про Україну говорять, але кажуть конструктивно і говорять по-діловому", – сказав він.

Путін і Сіндзо Абе

Путін і Сіндзо Абе

Трамп і Путін на G20

Трамп і Путін на G20

twitter.com/dimsmirnov175

Як повідомляв OBOZREVATEL, президенти США і РФ Дональд Трамп і Володимир Путін провели переговори в рамках саміту G20, який стартував 28 червня в Осаці (Японія).

У Кремлі повідомили, що лідери країн обговорили Україну і Сирію. Також піднімалися питання стратегічної стабільності.

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Теми
Російсько-український конфліктСаміт G20 у Японії
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Макарский Александр
Макарский Александр
Будут решать,шо с нерабами робыть
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Макарский Александр,поверь 80 %населения категорически против Раши)и им насрать что скажут верхи или есть или США))))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Макарский Александр, идиот ты))))не рабы запросто взорвут АЭС если выбор будет в пользу Раши да и все))))))
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