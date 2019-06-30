Пєсков розкрив деталі переговорів Путіна в Японії щодо України

Президент Росії Володимир Путін обговорив України зі світовими лідерами у "конструктивному ключі".

Таку заяву зробив його прес-секретар Дмитро Пєсков за підсумками саміту G20 в японській Осаці, передає РІА "Новости".

"Український фактор, він теж присутній. Але, напевно, в конструктивнішому ключі. Всі констатують, що потрібно відновлювати і діалог на вищому рівні по лінії "нормандської четвірки", але одночасно всі розуміють, і особливо це було констатовано з боку канцлера ФРН Ангели Меркель, що зустрічатися просто заради зустрічей немає ніякого сенсу. Спочатку потрібно підготуватися", – сказав він.

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За словами Пєскова, в липні буде організовано зустріч помічників президентів, які обговорять перспективи проведення саміту і його терміни. Він наголосив, що світові лідери нібито погоджувалися з позицією Путіна щодо України.

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"З Путіним багато хто погоджується, в тому плані, що багато ще належить прояснити в Києві. Прояснити в плані концептуальних підходів нового керівництва України. Говорили, що певним гальмуючим фактором може бути черговий електоральний процес – в сенсі, що наближаються вибори в Раду. Це може гальмувати формулювання чіткої позиції президентом України щодо Донбасу. Так, цей фактор, він на порядку денному. Про Україну говорять, але кажуть конструктивно і говорять по-діловому", – сказав він.

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Трамп і Путін на G20 twitter.com/dimsmirnov175

Як повідомляв OBOZREVATEL, президенти США і РФ Дональд Трамп і Володимир Путін провели переговори в рамках саміту G20, який стартував 28 червня в Осаці (Японія).

У Кремлі повідомили, що лідери країн обговорили Україну і Сирію. Також піднімалися питання стратегічної стабільності.

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