Россия вернула Украине арестованные корабли, но, как выяснилось, возвратила их недоукомплектованными: без плафонов, розеток и унитазов.

Наши требуют вернуть, требует и лично Президент.

РФ говорит, что вернула всё, ничего не воровала, а пропавшие унитазы и пр. исчезли с кораблей по дороге с Крыма до Очакова, то есть Украина их, видимо, сама у себя стащила и выбросила в море.

Им все равно, из-за чего воевать. Из-за Крыма, Донбасса, языков, кораблей или розеток и унитазов. Ну, раз уж так, то пусть тогда лучше воюют из-за унитазов.

Лишь бы никого не убивали.

Миру — мир.

И унитазы, конечно, тоже, но это уже не так важно.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!