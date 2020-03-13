Зеленський провів перестановки у верхах СБУ: кого змістили і ким замінили

Президент України Володимир Зеленський видав кілька указів, якими він здійснив низку перестановок в Службі безпеки.

Відповідні документи опубліковані на сайті голови держави 13 березня.

Так, указом №86/2020 Зеленський призначив Василя Малюка першим заступником глави СБУ – начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління спецслужби. Дмитра Нескромного, який займав цю посаду, звільнено указом №84/2020.

Іншим указом №85/2020 начальником Управління СБУ в Дніпропетровській області призначено Володимира Краснянського.

Ще двома указами Зеленський звільнив Володимира Кіптенка (№83/2020) з посади начальника Департаменту господарського забезпечення СБУ і Олександра Карпенка (№82/2020) з посади заступника голови СБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дмитро Нескромний став заступником голови Служби безпеки України в липні 2019 року.

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