Перший заступник Пригунова Святослав Олійник був адвокатом Царьова: заява одіозного регіонала

Одіозний регіонал Олег Царьов зробив скандальну заяву. Святослав Олійник, який нині є першим заступником і правою рукою голови Дніпропетровської облради Гліба Пригунова, в недалекому минулому був адвокатом і юридичним бізнес-консультантом сепаратиста.

Про це сам регіонал-втікач повідомив у своєму відеозверненні. Запис із зізнанням Царьова опублікували у низці ЗМІ.

"Слава Олійник — це колишній мій колега у Верховній Раді України, який згодом працював разом із Коломойським і був одним із засновників УКРОПу. Але це було згодом. Коли Олійник просив мене взяти Борисенка (голова політради партії УКРОП Денис Борисенко, — Ред.) моїм помічником, він обслуговував мій бізнес і був моїм юристом", — розповів Олег Царьов.

Як відомо, Святослав Олійник обійняв посаду заступника голови облради Гліба Пригунова в кінці 2015 року. Олійник курирує культуру та соціальну сферу, економіку бухгалтерського обліку. Афілійовані з ним компанії також беруть участь у низці проектів, що створюються на гроші облради.