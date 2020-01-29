Головна Новини
29 січня • оновлено в 11:26
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Блоги - Політика

Мирослав Гай
Мирослав Гай
Офіцер, волонтер, військовий журналіст Всі статті автора

Перший заступник ДБР Бабіков збрехав усім в обличчя

3.8т

Вчора на преконференції в ДБР перший заступник Бабіков збрехав всім в обличчя.

"Я не представляв права і інтереси Януковича. Тим паче у справах Майдану. Хтось із вас хоч раз з 2014 до 2020 року чув моє ім’я як адвоката, який надає йому правову допомогу? Я задав питання, чи чули ви, що я представляв його інтереси упродовж цих 6 років? Жоден з вас не зміг відповісти на це питання, тому що я його інтереси не представляв, ніколи не був з ним знайомий і ніяких договірних стосунків з ним не укладав", - питав журналістів під час прес-конференції заступник голови ДБР Олександ Бабіков.

А ось документи, які свідчать, що нинішній заступник Голови ДБР таки працював в інтересах Віктора Януковича.

Перший заступник ДБР Бабіков збрехав усім в обличчя

Так само вони брешуть і брехатимуть постійно, зокрема по кримінальних справах

Доречі, на питання чи була революція Гідності державним переворотом він так відповіді і не дав.

Шкода, що ніхто з присутніх майданівців не плюнув йому в обличчя, а пустили в ДБР не всіх, тільки тих у кому були впевнені, що не плюнуть.

Перед іншими закрили двері.

Єдина хто змогла пройти - Тетяна Чорновол. Але її скрутило три амбали і витягли геть.

ДБР перетворилося на репресивний орган і всі хто з ним співпррацюють будуть вважитися мною силами антимайдану.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Мирослав Гай Мирослав Гай
Особа
Олександр Бабіков
Місце
Україна
Тег
Державне Бюро Розслідувань
Джерело
Джерело: Facebook Мирослава Гая
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
13
1
Смішно
7
Цікаво
45
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Колибаба Николай
Колибаба Николай
Это говорит о том что Зеленский дурак!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Тарас Бор
Тарас Бор
Назначение этого чувака замглавы ГБР, естественно,есть очередной кадровый идиотизм нынешней власти.Но скажи нам,Гей,чем революция отличается от госпереворота?Ведь по сути революция -- есть смена власти противозаконным способом,как и госпереворот.И в истории революциями называли исключительно удавшиеся госпереворота.А то,что ты со своим хозяином Порошенко,от которого ты не отходить,считаете всех сотрудников Государственного Бюро Расследований "силой антимайдана" может волновать только юродивую Таню Чорновол.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Udmurt Anti
Udmurt Anti
Так у нас ПОКИ ще демократія: бреше презик - можна брехати всім можновладцям (простим рабам - біомасі писка не роззявляти).
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги