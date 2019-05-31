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/Політика

"Перший в історії!" У Порошенка розкрили його плани на крісло прем'єра

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П'ятий президент України Петро Порошенко не претендує на крісло прем'єр-міністра в наступному Кабінеті міністрів.

Про це OBOZREVATEL заявив політтехнолог Порошенка Віктор Уколов. За його словами, більшість в майбутньому парламенті, ймовірно, стане пропрезидентською. Також він зазначив, що Порошенко має намір стати в гостру опозицію до діючого глави держави Володимира Зеленського.

"Він стане першим в історії України президентом, який поведе свою партію на парламентські вибори. У нас вже були такі прецеденти, як, наприклад, перший президент Леонід Кравчук. Але ніхто ще не вів власний проект в парламент", — повідомив Уколов.

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Петро Порошенко

Петро Порошенко

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Алексеевич Сергей
Алексеевич Сергей
на зоне он будет премьером
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Montana Tony
Montana Tony
Место алкаша вальцмана в тюрьме
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