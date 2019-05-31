"Перший в історії!" У Порошенка розкрили його плани на крісло прем'єра

П'ятий президент України Петро Порошенко не претендує на крісло прем'єр-міністра в наступному Кабінеті міністрів.

Про це OBOZREVATEL заявив політтехнолог Порошенка Віктор Уколов. За його словами, більшість в майбутньому парламенті, ймовірно, стане пропрезидентською. Також він зазначив, що Порошенко має намір стати в гостру опозицію до діючого глави держави Володимира Зеленського.

"Він стане першим в історії України президентом, який поведе свою партію на парламентські вибори. У нас вже були такі прецеденти, як, наприклад, перший президент Леонід Кравчук. Але ніхто ще не вів власний проект в парламент", — повідомив Уколов.

Петро Порошенко

Як повідомляв OBOZREVATEL:

політична партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" має намір провести ребрендинг.

на позачергових виборах до Верховної Ради вона піде з колишніми політиками, але будуть і нові обличчя.

новим главою виборчого штабу стане заступник голови фракції БПП Сергій Березенко.

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