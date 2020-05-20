Перший рік президентства Зеленського розлютив Росію: МЗС опублікувало заяву

Російська Федерація негативно оцінила перший рік правління президента України Володимира Зеленського.

У середу, 20 травня, Міністерство закордонних справ країни-агресора звинуватило Зеленського в тому, що за останній рік в Україні "корупції не стало менше, не послабився вплив олігархату на владу".

Примітно, що особливо "турбують" Росію економічні показники України, хоча Москва і сама зараз переживає чергові економічні труднощі, зокрема в результаті санкцій Заходу і "нафтової війни". Протистояння пропаганді Кремля МЗС РФ назвав "придушенням інакомислення". Окремо відомство поскаржилося на продовження санкцій проти громадян і юридичних осіб, які підтримують агресію.

"На своїй інавгурації Зеленський проголосив першочерговим завданням припинення вогню на Донбасі. Він заявив, що "не боїться ухвалювати складні рішення" і "без коливань готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир". Відтоді кардинальних змін не відбулося", – обурений агресор.

Володимир Зеленський

Росії також не сподобалося те, що Україна продовжує проливати правду на тоталітарний режим СРСР. Місцями заява дійшла до абсолютного абсурду, МЗС заявив, що в Україні нібито "героїзується нацизм" і "забороняється російська мова та література, фільми".

"Сумно, але сьогодні русофобія отримує в Україні нове дихання... Дуже шкода, що з часом влада змінює ставлення слуг народу до інтересів того народу, який їх обирає", – незадоволений агресор.

Росії не сподобався перший рік президентства Зеленського. Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, 20 травня на пресконференції про перший рік на посаді президента Володимир Зеленський розповів про те, чи планує балотуватися на другий президентський термін, чому при владі виявилося багато його знайомих, як йде боротьба з "епохою бідності" і що він планує робити з окупованими Донбасом і Кримом.