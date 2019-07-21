"Перший пункт – агресія Росії": в "Слузі народу" розкрили суть угоди по коаліцію

Угода для парламентської більшості у Верховній Раді 9-го скликання готова на 70%.

Про це розповів четвертий номер "Слуги народу" Давид Арахамія, партія якого набрала близько 44% за даними екзит-полів, передає "Громадське".

"Коаліційна угода напрацьовується, драфт готовий десь на 70% - коли ми визначимо, хто буде коаліційними партнерами, будемо разом доопрацьовувати", - розповів він.

За його словами, перший пункт в угоді - питання оборони і агресія Росії, другий - дерегуляція для бізнесу.

"Думаю, що будемо голосувати за продовження так званого закону про спецстатус Донецької та Луганської областей - тому президентом визначено як пріоритет розвиток цих територій, а цей закон передбачає спрощену процедуру", - сказав Арахамія.

"Багато військових кажуть, що чисто військовим методом ми війну не можемо завершити. Потрібно поєднувати політичний тиск, розвиток армії, економічну безпеку", - додав він.

Давид Арахамія radiosvoboda.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський вже запросив лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука обговорити можливість створення коаліції в новообраній Верховній Раді зі "Слугою народу".

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