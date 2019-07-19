Перший пішов! Зеленський звільнив посла України у США

У п'ятницю, 19 липня, президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Чалого з посади посла України у США.

Указ №540/2019 опублікований на сайті глави держави.

"Звільнити Чалого Валерія Олексійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах Америки, а також із посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Антигуа і Барбуді, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Тринідад і Тобаго за сумісництвом", – йдеться в документі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення замінити 12 послів України в світі.

Зазначається, що першими повинні замінити послів у Швейцарії, Аргентині, США, на Кіпрі та в інших країнах. Список ініціював заступник голови ОПУ Вадим Пристайко. Багато з тих, кого він пропонує відкликати, виконують обов'язки вже не першу каденцію.

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