Перших осіб Харківської міськради звинуватили в спробі захопити владу, прикриваючись ім'ям Кернеса. Документ

Депутатка Харківської міської ради від партії "Слуга народу" Аліна Мустафаєва звинуватила секретаря міськради Ігоря Терехова та першого заступника міського голови міста Олександра Новака в спробі захопити владу, прикриваючись ім'ям Геннадія Кернеса.

Мустафаєва надіслала відповідне депутатське звернення керівнику Харківської обласної прокуратури Олександрові Фільчакову. У розпорядженні OBOZREVATEL є копія документа.

За інформацією депутатки, 9 грудня під час першої сесії Харківської міськради Терехов і Новак підробили подання Кернеса щодо обрання секретаря ради.

"У цьому поданні нібито Кернес висуває пропозицію про обрання секретарем Харківської міськради Ігоря Терехова. Це подання підписане електронним підписом, але не особисто Кернеса, а Харківської міськради, де Кернес є підписантом як керівник Харківської міської ради попередніх років", – сказано в зверненні.

Мустафаєва зазначила, що громада перейменована, відповідно, змінилася й назва посади керівника міста. Тому для підписання документів Кернес мав зареєструватися відповідно до нових змін.

"Тобто електронно-цифровий підпис, яким скористався Терехов і партія "Успішний Харків" із метою захоплення влади, не може бути використаний для підписання подання новообраного керівника міської ради", – написала Мустафаєва.

Вона також повідомила, що сам документ нібито складався й підписувався на другому поверсі Харківської міськради, а Кернес не має до нього жодного стосунку.

"Пізніше з метою відображення німецької IP-адреси спільник Терехова і Новака повторно відправив документи з Німеччини", – повідомила Мустафаєва.

Вона попросила керівника прокуратури Фільчакова перевірити IP-адресу, з якої було зроблено електронний підпис, провести перевірку комп'ютерів у приміщенні Харківської міськради, щоб знайти файл, з якого він робилася.

Крім того, Мустафаєва наполягає на отриманні інформації від правоохоронних органів Німеччини і клініки "Шаріте" про те, чи міг Кернес 9 грудня особисто скласти й підписати документ.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, обраний мером Харкова на місцевих виборах в Україні Геннадій Кернес 9 грудня заочно, але офіційно, отримав повноваження голови міськради. Для цього політику, який був на лікуванні в німецькій клініці, не довелося складати присягу. Також він запропонував кандидатуру секретаря міськради, який фактично виконуватиме його обов'язки в період відсутності.