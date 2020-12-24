Перших осіб Харківської міськради звинуватили в спробі захопити владу, прикриваючись ім'ям Кернеса. Документ

Секретаря Харківської міськради і першого заступника мера звинуватили в спробі захопити владу, прикриваючись ім'ям Кернеса

Депутатка міськради звернулася до прокурора області

Депутатка Харківської міської ради від партії "Слуга народу" Аліна Мустафаєва звинуватила секретаря міськради Ігоря Терехова та першого заступника міського голови міста Олександра Новака в спробі захопити владу, прикриваючи ім'ям Геннадія Кернеса.

Мустафаєва направила відповідне депутатське звернення керівнику Харківської обласної прокуратури Олександру Фільчакову. У розпорядженні OBOZREVATEL є копія документа.

За інформацією депутатки, 9 грудня під час першої сесії Харківської міськради Терехов і Новак підробили подання Кернеса щодо обрання секретаря ради.

"В даному поданні нібито Кернес висуває пропозицію про обрання секретарем Харківської міськради Ігоря Терехова. Це подання підписане електронним підписом, але не особисто Кернеса, а Харківської міськради, де Кернес є підписантом як керівник Харківської міської ради попередніх років", – сказано в зверненні.

Мустафаєва зазначила, що громада перейменована, відповідно змінилася і назва посади керівника міста. Тому для підписання документів Кернес мав зареєструватися відповідно до нових змін.

"Тобто електронно-цифровий підпис, яким скористався Терехов і партія "Успішний Харків" з метою захоплення влади, не може бути використана для підписання подання новообраного керівника міської ради", – написала Мустафаєва.

Вона також повідомила, що сам документ нібито складався і підписувався на другому поверсі Харківської міськради, а Кернес не має до нього жодного стосунку.

"Пізніше з метою відображення німецької IP-адреси спільник Терехова і Новака повторно відправив документи з Німеччини", – повідомила Мустафаєва.

Вона попросила керівника прокуратури Фільчакова перевірити IP-адресу, з якої була здійснена електронна підпис, провести перевірку комп'ютерів в приміщенні Харківської міськради, щоб знайти файл, з якого вона робилася.

Крім того Мустафаєва наполягає на отриманні інформації від правоохоронних органів Німеччини і клініки "Шаріте" про те, чи міг Кернес 9 грудня особисто скласти і підписати документ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, обраний мером Харкова на місцевих виборах в Україні Геннадій Кернес 9 грудня заочно, але офіційно, отримав повноваження голови міськради. Для цього політику, який знаходився на лікуванні в німецькій клініці, не довелося приймати присягу. Також він запропонував кандидатуру секретаря міськради, який фактично буде виконувати його обов'язки в період відсутності.