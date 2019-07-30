Перші закони "Слуги народу": у Зеленського розповіли, з чого почнеться робота Ради

Перший робочий тиждень Верховної Ради України IX скликання буде дуже насиченим.

Зокрема, готуються до розгляду законопроекти про процедуру імпічменту президента і зняття депутатської недоторканності. Про це повідомив в ефірі ObozTV кандидат в народні депутати від партії "Слуга народу" Віталій Безгін.

Безгін нагадав, що деякі невідкладні законопроекти, які президент Володимир Зеленський подавав ще в попередню Раду, так і не були проголосовані.

"Це стосується, наприклад, процедури імпічменту президента", – уточнив політик.

На питання, які ще законопроекти від глави держави можуть бути внесені і розглянуті Радою в перший же тиждень, Безгін відповів:

"Зараз цей список напрацьовується. Я думаю, він стане публічним протягом найближчих тижнів. Там йде активна робота, і не тільки з питань недоторканності і контролю над депутатською діяльністю. Вона стосується і економічного блоку. З цього боку буде подача дуже невідкладних і термінових законопроектів".

Представник президентської партії не виключив, що з імовірністю "50 на 50" вже в перший тиждень народні обранці знімуть з себе недоторканність. Однак це може статися і пізніше – наприклад, протягом першого місяця.

"Ми будемо над цим працювати. Щоб зробити це якомога швидше. Це один з пріоритетів, і це буде відбуватися найближчим часом", – запевнив Безгін.

Він додав, що в перший місяць роботи (у вересні) депутати також планують розглянути проект Закону про засади адміністративно-територіального устрою України і законопроект про столицю.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, за підсумками позачергових виборів до Верховної Ради більшість місць в новому скликанні отримає президентська партія "Слуга народу" – 254 з 424. При цьому склад парламенту оновився на 80%: у цілому, 342 народних депутата зайдуть в зал засідань на Грушевського вперше.

Дата урочистого відкриття першої сесії Ради IX скликання поки не визначена. 30 липня керівник Офісу президента Андрій Богдан не виключив, що це може статися після 1 вересня.

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