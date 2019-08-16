Перші з кінця: стало відомо, хто з нардепів набрав найменше голосів на виборах в Раду

Найменше голосів на позачергових виборах до Верховної Ради України 9-го скликання серед досі чинних народних депутатів назбирали Наталія Веселова (4 голоси), Надія Савченко (8 голосів) та Андрій Немировський (188 голосів).

Про це повідомили на сторінці програми "Схеми" в Twitter та опублікували відповідну інфографіку. За трійкою "лідерів" вишикувались Сергій Мельничук (233 голоси), Ігор Мосійчук (420 голосів), Михайло Гаврилюк (512 голосів) та Олександр Дубінін (970 голосів).

"Вони – поки ще чинні нардепи Ради 8-го скликання, які хотіли ще раз отримати мандат уже в новій Раді. Але зрештою програли на виборах", – підписали зображення.

Нардепи 8-го скликання Савченко і Немировський

Так, Наталія Веселова – позафракційний народний депутат України 8-го скликання, а також секретар Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення.

Надія Савченко – український державний діяч та політик, нардеп та Герой України. Саме вона після того, як набрала лише 8 голосів на позачергових виборах до ВРУ, публічно попрощалася з місцем у парламенті. Також Савченко знялась у фотозйомці у смарагдовій сукні на морі та викликала бурхливу реакцію мережі. Пізніше нардеп опублікувала нові знімки у цьому вбранні.

Андрій Немировський – народний депутат 8-го скликання, член партії "Солідарність", а також активний учасник Дніпровського Майдану.

Стало відомо, хто з нардепів набрав найменше голосів на виборах в Раду Twitter/Схеми

Вони – поки ще чинні нардепи Ради 8-го скликання, які хотіли ще раз отримати мандат уже в новій Раді.



Але зрештою програли на виборах.



Хто з народних обранців отримав найгірші результати на виборах – інфографіка @chesno_movement pic.twitter.com/DjuoDTGqFf — Схеми (@cxemu) 16 августа 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат Верховної Ради (позафракційний) Савченко, яка балотувалася в одномандатному виборчому окрузі №51 у Донецькій області, отримала лише вісім голосів. Вона публічно попрощалася з місцем у Раді і спалила агітаційні листівки. Пізніше нардеп виправдала свою поразку брудними технологіями.

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