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/Політика

Перше затримання в США у справі про "поштові бомби"

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У Сполучених Штатах Америки затримали чоловіка, ймовірно причетного до справи щодо розсилання політикам країни "поштових бомб".Правоохоронці США у п'ятницю, 26 жовтня, затримали у штаті Флорида чоловіка віком приблизно 50 років, ймовірно причетного до відправлення політикам країни вибухових пристроїв поштою. Загалом у США зафіксували 12 випадків відправлення поштою підозрілих пакунків.

Нагадаємо, що спочатку пакунки були відправлені на адреси колишньої державної секретарки США Гілларі Клінтон та екс-президента країни Барака Обами. Підозрілі "посилку" надіслали також колишньому віце-президенту США Джо Байдену, генпрокурору часів Обами Еріку Холдеру, екс-директорові ЦРУ Джону Бреннану тощо.

Схожий пакунок з вибуховим пристроєм 22 жовтня був знайдений і вдома в мільярдера-філантропа Джорджа Сороса в передмісті Нью-Йорка. А 24 жовтня в Нью-Йорку через підозрілий пакунок у приміщенні була проведена евакуація співробітників новинного телеканалу CNN. Всі підозрілі пакунки були перехоплені і ідентифіковані спецслужбами як можливі вибухові пристрої. Жодне з відомих спецслужбам відправлень не вибухнуло.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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