Перше засідання новообраної Ради відкриє політик-опозиціонер: хто він

Перше засідання Верховної Ради України 9-го скликання відкриє депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя" (№12) Юлій Іоффе.
Так, згідно зі статтею 82 Конституції України, засідання новообраного парламенту відкриває найстарший за віком депутат. Іоффе є найстаршим – йому 78 років, пише "Громадське".
Відомо, що опозиціонер був нардепом усіх скликань Ради, крім п'ятого і шостого (період 2006-2012 років). Він був членом КПРС, "Трудової України" Сергія Тігіпка, "Республіканської партії України" та "Партії регіонів".
Верховна Рада
atr.ua
У Раді 8-го скликання позафракційний Іоффе (обирався від "Опозиційного блоку") відвідував 92% засідань парламенту.
chesno.org
Юлій Іоффе
Як повідомляв OBOZREVATEL:
21 липня в Україні пройшли позачергові вибори до Верховної Ради.
Згідно з даними Національного екзит-полу, найбільшу кількість нардепів до парламенту призведе партія Володимира Зеленського "Слуга народу".
Офіційні результати ЦВК підтвердили це. За даними обробки 98,05% протоколів, найбільше голосів отримала партія "Слуга народу" – 43,14%.
У мережі показали попередній список партій, які 5 років отримуватимуть державне фінансування, оскільки набрали більше 2% підтримки.
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