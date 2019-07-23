Перше засідання новообраної Ради відкриє політик-опозиціонер: хто він

Перше засідання Верховної Ради України 9-го скликання відкриє депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя" (№12) Юлій Іоффе.

Так, згідно зі статтею 82 Конституції України, засідання новообраного парламенту відкриває найстарший за віком депутат. Іоффе є найстаршим – йому 78 років, пише "Громадське".

Відомо, що опозиціонер був нардепом усіх скликань Ради, крім п'ятого і шостого (період 2006-2012 років). Він був членом КПРС, "Трудової України" Сергія Тігіпка, "Республіканської партії України" та "Партії регіонів".

Верховна Рада atr.ua

У Раді 8-го скликання позафракційний Іоффе (обирався від "Опозиційного блоку") відвідував 92% засідань парламенту.

chesno.org Юлій Іоффе

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 липня в Україні пройшли позачергові вибори до Верховної Ради.

Згідно з даними Національного екзит-полу, найбільшу кількість нардепів до парламенту призведе партія Володимира Зеленського "Слуга народу".

Офіційні результати ЦВК підтвердили це. За даними обробки 98,05% протоколів, найбільше голосів отримала партія "Слуга народу" – 43,14%.

У мережі показали попередній список партій, які 5 років отримуватимуть державне фінансування, оскільки набрали більше 2% підтримки.

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