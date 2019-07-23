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Вибори до Верховної Ради України 2019

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Перше засідання новообраної Ради відкриє політик-опозиціонер: хто він

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Перше засідання Верховної Ради України 9-го скликання відкриє депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя" (№12) Юлій Іоффе.

Так, згідно зі статтею 82 Конституції України, засідання новообраного парламенту відкриває найстарший за віком депутат. Іоффе є найстаршим – йому 78 років, пише "Громадське".

Відомо, що опозиціонер був нардепом усіх скликань Ради, крім п'ятого і шостого (період 2006-2012 років). Він був членом КПРС, "Трудової України" Сергія Тігіпка, "Республіканської партії України" та "Партії регіонів".

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Верховна Рада

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У Раді 8-го скликання позафракційний Іоффе (обирався від "Опозиційного блоку") відвідував 92% засідань парламенту.

chesno.org

chesno.org

Юлій Іоффе

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України політика "Опозиційна платформа - За життя"
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
А не пора ли ему на пенсию
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