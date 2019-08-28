У середу, 28 серпня, було оприлюднено порядок денний першого засідання нової Верховної Ради, яке відбудеться 29 серпня.

Відповідний документ з'явився в розпорядженні OBOZREVATEL (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, до порядку денного включили всього 27 пунктів, зокрема організаційного та кадрового характеру.

Перше засідання нової Ради: опубліковано порядок денний Прямий

Майбутні нардепи розглянуть:

1. Формування Тимчасової президії першої сесії Верховної Ради дев'ятого скликання.

2. Порядок денний першої сесії ВРУ на період розгляду організаційних питань.

3. Оголошення прем'єр-міністром про складання повноважень Кабінетом міністрів перед новою ВРУ.

4. Формування та реєстрація депутатських фракцій (груп).

5. Доповідь голови Верховної Ради восьмого скликання про стан законодавчої роботи в парламенті.

6. Коаліція депутатських фракцій у ВРУ.

7. Обрання Лічильної комісії Верховної Ради.

8. Обрання голови Верховної Ради.

9. Обрання першого заступника і заступника спікера ВРУ.

10. Позачергове послання президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України.

11. Проект закону про зняття депутатської недоторканності.

12. Призначення прем'єр-міністра України.

13. Доповідь Підготовчої депутатської групи.

14. Призначення міністра оборони України.

15. Призначення міністра закордонних справ України.

16. Формування складу Кабінету міністрів.

17. Припинення повноважень народних депутатів, призначених у Кабінет міністрів.

18. Звільнення з посад членів Кабінету міністрів.

19. Список, кількісний склад і предмети відання комітетів ВРУ.

20. Обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів та членів комітетів ВРУ.

21. Звільнення з посади голови СБУ.

22. Призначення на посаду нового глави СБУ.

23. Надання згоди на звільнення з посади президентом генерального прокурора.

24. Надання згоди на призначення президентом генерального прокурора.

25. Погоджувальна рада депутатських фракцій ВРУ.

26. Календарний план роботи другої сесії Верховної Ради.

27. Висвітлення роботи ВРУ дев'ятого скликання.

Перше засідання нової Ради: оприлюднено порядок денний

Перше засідання Верховної Ради: оприлюднено порядок денний

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в партії "Слуга народу" розсекретили подробиці першого засідання нової Верховної Ради.

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