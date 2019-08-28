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Перше засідання нової Ради: названі законопроекти, які розглянуть

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У четвер, 29 серпня, в новій Верховній Раді, найімовірніше, першими розглянуть законопроекти про зняття депутатської недоторканності і скорочення кількості нардепів.

Про це розповіла журналістам у середу, 28 серпня, обраний народний депутат у 168 окрузі Харкова Марія Мезенцева (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ми вважаємо, що побачимо в Раді ті законопроекти, які подавалися президентом попередньо, але не були проголосовані Верховною Радою України попереднього скликання. Це закони, які вже засвітилися в ЗМІ: про зняття депутатської недоторканності, про зменшення кількості народних депутатів. Але, звичайно, тоді виникає питання, з якого часу буде діяти цей закон. Для мене, як для, мажоритарниці, звучить анекдотично, чи можуть мене замінити", – поділилася народна обраниця.

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Названо перші законопроекти в новій Раді

Названо перші законопроекти в новій Раді

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"Все буде ухвалено адекватно, відповідно до чинного законодавства. Також я впевнена, що всі комітети пріоритетно для себе подали ті законопроекти, які вже пройшли перше читання і можуть бути поставлені на голосування. Наприклад, комітет євроінтеграції подавав "шахматку", які проекти можуть голосуватися", – розповіла вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "Слузі народу" назвали імена майбутніх глав комітетів Верховної Ради, багато хто з яких дісталися пропрезидентській партії.

Стало відомо, що "Слуга народу", ймовірно, складе коаліцію з двома партіями – "Голосом" і "Батьківщиною".

Що стосується посад міністрів оновленого Кабміну, то, за словами одного з лідерів "СН" Давида Арахамії, крісла визначені вже приблизно на 70%.

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Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Депутатська недоторканість
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