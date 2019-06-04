Перша зустріч Зеленського і Трампа: названа делікатна причина і дата

Зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа може відбутися після саміту G20, проведення якого заплановано на 28-29 червня.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив позаштатний радник президента України Борис Тизенгаузен. Він наголосив на важливості майбутньої розмови.

"Швидше за все, зустріч буде після зустрічі Дональда Трампа і Путіна, які планують зустрітися під час саміту G20. Але сам факт, що адміністрація Дональда Трампа першою запрошує Зеленського в США для проведення зустрічі, говорить про те, що Зеленському надано певний кредит довіри від США. Мені здається, що адміністрація Білого дому сподівається зрушити з мертвої точки складні і для них, в тому числі, питання", - повідомив Тизенгаузен.

Зеленський і Трамп

Він припустив, що одним з каталізаторів цієї зустрічі стало розслідування проти української газової компанії Burisma Holdings.

"У цій справі фігурує син Джо Байдена. На сьогодні, за внутрішніми праймеріз, Байден займає першу позицію від демократів, тобто від конкурентів Трампа. Швидше за все, він і буде балотуватися. Маючи на руках важелі, які можуть вплинути так чи інакше на репутацію Байдена в Україні, Зеленський стає, як мінімум, приємним гостем в адміністрації Дональда Трампа", - вважає Тизенгаузен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 червня стало відомо, що Зеленський отримав запрошення від американського лідера відвідати Вашингтон з офіційним візитом. За попередніми даними, відбудеться візит вже після зустрічі американського президента з російським.

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