Перша зустріч Зеленського і Путіна під загрозою: названо причину

Президент Росії Володимир Путін не має наміру зустрічатися із президентом України Володимиром Зеленським 6 червня у Франції в рамках "нормандського формату". Російська сторона вважає, що предмету для переговорів поки немає.

Про це у ефірі ObozTV розповів український дипломат Василь Філіпчук, коментуючи візит до Києва міністрів закордонних справ Німеччини та Франції, запланований на 30 травня.

Дипломат нагадав, що ще президент Петро Порошенко анонсував у червні зустріч "нормандської четвірки", де будуть підбиті підсумки п'яти років переговорів.

"Численні джерела підтверджували, що така зустріч дійсно планувалася, але після виборів в Україні і перемоги Володимира Зеленського було кілька досить суперечливих сигналів, чи буде зустріч чи ні, чи запрошують Зеленського. Наскільки я розумію, зустріч відклалася, оскільки з російського боку було заявлено, що наразі без чіткого пояснення українською стороною позицій щодо мирного врегулювання і виконання Мінських домовленостей... немає предмету для зустрічі", — пояснив він.

Як наголосив Філіпчук, відмова від зустрічі — виклик для України, а також для Німеччини і Франції, які є гарантами мирного врегулювання.

"Мета міністрів закордонних справ Франції та Німеччини, які планують прибути 30 травня, полягає в тому, щоб з'ясувати, які ж є плани в українського керівництва щодо мирного врегулювання, які ідеї, яка переговорна команда. На всі ці питання відповідей поки немає. Мета зустрічі — зрозуміти, чи є шанс провести зустріч 6 червня, чи немає... Зобов'язання, зафіксовані у Мінську, надалі залишаються зобов'язаннями України, і почути від Зеленського, що він має намір в цьому відношенні робити і чи планує робити взагалі — основне завдання", — заявив він.

При цьому, за словами дипломата, приїзд до Києва глав МЗС Франції та Німеччини залишає шанси на те, що зустріч у Нормандії відбудеться.

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Також Філіпчук нагадав, що до Нормандії 6 червня планує прибути американський президент Дональд Трамп.

"Якби вдалося провести зустріч у форматі Трамп-Путін-Зеленський, це б відкрило новий цікавий етап у врегулюванні. Навіть долучити американського президента до "нормандського формату" було б уже величезним успіхом. Але поки що це лише надії, конкретики ми не бачимо", — уклав він.

24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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