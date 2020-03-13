Перша смерть від коронавірусу, закриття кордонів і новий "Мінськ": топ-5 екстрених заяв РНБО

У п'ятницю, 13 березня, відбулося екстрене зібрання РНБО, в якому взяли участь голова Офісу президента України Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов, а також головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

За підсумками засідання вони провели брифінг, на якому відповіли українцям на актуальні питання про події в країні: починаючи з підсумків засідання ТКГ в Мінську і закінчуючи трагічними наслідками поширення коронавірусу. OBOZREVATEL підготував для читачів п'ять найважливіших заяв (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Перша смерть від коронавірусу

В ході брифінгу Ляшко підтвердив, що 71-річна жінка з Радомишля, яка була госпіталізована напередодні, померла.

"На жаль, лікарям не вдалося її врятувати. У неї було двостороннє запалення легенів", – сказав головний санітарний лікар України.

Відомо, що зараз під наглядом лікарів перебувають близькі родичі, з якими проживала покійна, і особи, з якими вона контактувала.

Закриття кордонів

У свою чергу секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна через 48 годин (15 березня. – Ред.) через загрозу поширення смертельного коронавірусу COVID-19 на два тижні закриє кордони для іноземних громадян.

"Через 48 годин наша країна закриє кордон для іноземних громадян. Міністерство закордонних справ попередить зараз всі установи, всі країни про те, що кордони України для іноземних громадян на два тижні будуть закриті. Через два тижні, в залежності від того, як буде розвиватися ситуація, ми будемо ухвалювати рішення Радою національної безпеки і оборони", – повідомив Данілов.

Що стосується громадян України, то всі вони будуть мати можливість повернутися на батьківщину. Однак ті, хто приїде з країн, де бушує коронавірус, будуть поміщені на карантин.

"Всі громадяни України, які сьогодні перебувають за кордоном, матимуть можливість повернутися в нашу країну. Але прибулі з країн, де бушує коронавірус, будуть проходити певні процедури обсервації", – підкреслив глава РНБО.

Коронавірус в Україні УНН

Ізоляція всередині України

Ляшко попередив, що в рамках заходів безпеки у ситуації з коронавірусом в одному з населених пунктів України громадянам можуть обмежити можливість пересування.

"Ми зараз розглядаємо можливість найближчим часом, якщо будуть завершені протиепідемічні дослідження і наші підозри підтвердяться, в одному населеному пункті країни обмежити громадянам право на пересування за його межі", – сказав він, ймовірно, маючи на увазі Радомишль.

В інших населених пунктах, за його словами, органи місцевого самоврядування можуть самостійно ухвалювати відповідні рішення, зокрема, і про обмеження пересування.

Створення нового органу в Мінську з представниками ОРДЛО

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив, що на засіданні ТКГ підписали документ про необхідність створення консультативної ради, до якої увійдуть представники ОРДЛО.

Він підкреслив, що мова про визнання терористичних "Л/ДНР" не йде, оскільки в новий орган увійдуть тільки мирні представники окупованих територій.

"Ніяких кроків, які б створювали правове поле для представників ОРДЛО, їх визнання не існує. Ніяких прямих переговорів. Ми говоримо про створення платформи, де громадяни України можуть спілкуватися з приводу питань щодо Мінських угод", – сказав голова ОПУ.

На кордоні Італії та Словенії застрягли українці

Прессекретарка президента України Юлія Мендель запевнила, що ситуація з українськими громадянами, яких не пропустили на кордоні Словенії при поверненні з Італії, знаходиться на контролі МЗС.

"Зараз йде рекомендація повернутися їм до місць перебування і надати всі свої контакти диппредставництвам України в Італії. Далі МЗС працює, ми будемо робити все можливе, щоб українці повернулися", – сказала Мендель.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

очільник МВС Арсен Аваков заявив, що через інформацію про 12 випадків коронавірусу в терористичній "ДНР" (у Горлівці) Україна жорстко обмежить в'їзд на мирну територію з тимчасово окупованих Криму і Донбасу.

Так, в'їзд іноземних громадян буде заборонений повністю, а для українців перетин лінії розмежування буде можливий лише в тому випадку, якщо вони мають реєстрацію на неокупованій території.

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