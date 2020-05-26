Перша "реформа": Саакашвілі змінив назву Нацради реформ

Юрій Сергієнко Політика 01:28, 27.05.2020 Оновлено: 01:32, 27.05.2020

Міхеїл Саакашвілі, який нещодавно очолив Виконавчий комітет реформ, змінив назву Національної ради реформ на "Офіс простих рішень і результатів".

Поки це торкнулося назви сторінки в Facebook. У своєму відеозверненні він заявив, що "ефективні зміни – це просто" (щоб подивитися його, проскрольте новину до кінця).

Саакашвілі закликав людей надсилати свої пропозиції щодо змін до закону про боротьбу з ухиленням від сплати податків, який днями набув чинності.

"Президент Зеленський дуже стурбований тими ризиками, які несе цей закон для бізнесу. Тому він виступив з ініціативою терміново розробити зміни, які необхідно внести. Через два дні у нас велика зустріч з бізнес-асоціаціями, щоб почути їхню думку, але ми хотіли б почути думка кожного з вас", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні 2019 року Володимир Зеленський своїм указом перейменував Адміністрацію президента на Офіс президента.

Також було змінено назву Генеральної прокуратури на Офіс генерального прокурора.

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