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27 травня • оновлено в 02:29
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Перша "реформа": Саакашвілі змінив назву Нацради реформ

1.8т
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Міхеїл Саакашвілі, який нещодавно очолив Виконавчий комітет реформ, змінив назву Національної ради реформ на "Офіс простих рішень і результатів".

Поки це торкнулося назви сторінки в Facebook. У своєму відеозверненні він заявив, що "ефективні зміни – це просто" (щоб подивитися його, проскрольте новину до кінця).

Перша "реформа": Саакашвілі змінив назву Нацради реформ

Саакашвілі закликав людей надсилати свої пропозиції щодо змін до закону про боротьбу з ухиленням від сплати податків, який днями набув чинності.

"Президент Зеленський дуже стурбований тими ризиками, які несе цей закон для бізнесу. Тому він виступив з ініціативою терміново розробити зміни, які необхідно внести. Через два дні у нас велика зустріч з бізнес-асоціаціями, щоб почути їхню думку, але ми хотіли б почути думка кожного з вас", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні 2019 року Володимир Зеленський своїм указом перейменував Адміністрацію президента на Офіс президента.

Також було змінено назву Генеральної прокуратури на Офіс генерального прокурора.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Реформи в Україні
Особа
Міхеїл Саакашвілі
Місце
Україна
Тег
Національна рада реформ України
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