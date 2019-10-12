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12 жовтня • оновлено в 16:50
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Грецька церква визнала ПЦУ – Порошенко

6.9т Читати матеріал російською

Православна Церква Еллади визнала Православну Церкву України як незалежну, рівноправну сестру у сім‘ї помісних православних церков.

Про це повідомив п’ятий президент України та голова політичної партії “Європейська солідарність" Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook. Він додав, що новина прилетіла з Афін.

"З вдячністю вітаємо це рішення сестринської Церкви! Спасибі за невтомну працю та підтримку Української Церкви Вселенському Патріарху і Константинопольській Церкві-Матері", – написав голова політсили.

Перша є! Грецька церква визнала ПЦУ

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Порошенко переконаний, що зрештою всі православні Церкви визнають свою українську сестру і увійдуть у повне спілкування з нею. Москва не змогла зупинити і цей процес. Греки стали першими, і це гідний приклад для усіх інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL Петро Порошенко полетів на Парламенську асамблею НАТО у Лондоні: розкриті перші деталі.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
Партія "Європейська солідарність" Православна церква України
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Стая шакалья с расейского стойбища одичалых прибежало скулить! Таки отличная новость! Раз подобная дрянь так возбудилась! Да, шавки помойные? Стеганули вас по жoпам кураторы? Взвыли, су.ки расейские!
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6
1
Мыкола Пыпыско
Мыкола Пыпыско
Обозреватель выбросил очередной фейк. Зайдите на сайт Элладской Православной церкви и найдете, правда не на хаххляткой муве, что ниокаком "признании" речи не идет, а говориться о призыве к раскольникам-банндеровской-швали: "Образумтесь, прекратите церковный раскол"... Обозреватель - дешевый расспространитесь лжи. Убедитесь сами еще раз!
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4
7
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Мыкола Пыпыско, раскол с кем, животное? Со стойбищем подонков на росее? У которых отродясь Томоса не было? Скотов-самосвятов? Подонков без совести, чести, морали? С тобою, су.ка расейская?
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8
0
Livesey David
Livesey David
Для Пеци xахлов в очередной раз наепать, как два пальца...
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6
4
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Livesey David, додик - в будку, шавка!
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4
0

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