Грецька церква визнала ПЦУ – Порошенко

Православна Церква Еллади визнала Православну Церкву України як незалежну, рівноправну сестру у сім‘ї помісних православних церков.

Про це повідомив п’ятий президент України та голова політичної партії “Європейська солідарність" Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook. Він додав, що новина прилетіла з Афін.

"З вдячністю вітаємо це рішення сестринської Церкви! Спасибі за невтомну працю та підтримку Української Церкви Вселенському Патріарху і Константинопольській Церкві-Матері", – написав голова політсили.

Порошенко переконаний, що зрештою всі православні Церкви визнають свою українську сестру і увійдуть у повне спілкування з нею. Москва не змогла зупинити і цей процес. Греки стали першими, і це гідний приклад для усіх інших.

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