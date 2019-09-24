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24 вересня • оновлено в 15:45
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Перезавантаження влади й оборони: Зеленський підписав важливі закони

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Президент України Володимир Зеленський підписав у вівторок, 24 вересня, низку законів, серед них — закон про перезавантаження влади.

Документ передбачає спрощення порядку прийняття на державну службу та звільнення з неї, підвищення відповідальності державних службовців за досягнення результатів їхньої діяльності, а також надання можливості контрактної державної служби та врегулювання окремих проблемних питань, обумовлених практичним впровадженням закону.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Пресслужба президента

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Також глава держави підписав такі закони:

  • про внесення змін до Закону України "Про оборону України" щодо організації оборони держави. Він дозволить створити умови для підготовки органів державної влади, всіх складових сектору безпеки і оборони країни, органів місцевого самоврядування, єдиної системи цивільного захисту, національної економіки до переведення з мирного на воєнний стан і відсічі збройної агресії, ліквідації збройного конфлікту, а також готовності населення і території держави до оборони;

  • про режим спільного транзиту і введення національної електронної транзитної системи, який впроваджує в українське законодавство положення Конвенції про процедуру загального транзиту. Україна здійснюватиме в режимі реального часу обмін митною інформацією з 35 країнами європейського регіону і підвищить ефективність використання системи аналізу ризиків;

  • про ратифікацію протоколу між урядами України і Швейцарії щодо уникнення подвійного оподаткування;

  • про скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню. Метою закону є зменшення адміністративного тиску на суб'єктів господарювання та спрощення започаткування і ведення бізнесу шляхом усунення зайвих обмежень у здійсненні господарської діяльності в сфері телекомунікацій;

  • про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процедури проведення фінансової реструктуризації. Документ розширює застосування банками України положень Закону "Про фінансову реструктуризацію";

  • про внесення змін до Податкового кодексу України щодо надання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податку на доходи фізичних осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 вересня Зеленський повернув у Раду закон про тимчасові слідчі та спеціальні комісії парламенту, який передбачає врегулювання процедури імпічменту президента.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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70rus xxx
70rus xxx
Он что,прям с Америки подписывает?
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