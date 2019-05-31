Перевзувся в польоті? Саакашвілі в прямому ефірі підмахнув Росії

Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі змінив свою риторику щодо Росії, про що стало відомо з його виступу в програмі "Право на владу".
Під час обговорення, Саакашвілі заявив, що Верховна Рада в четвер, 30 травня, прийняла ряд нікчемних рішень. На уточнююче запитання, третій президент Грузії сказав, що вони не є першочерговими.
До переліку "неважливих питань" потрапили: звернення щодо засудження Росії агресором, доля військових капеланів, соціальна допомога інвалідам, перехід армії до стандартів НАТО та інші.
"Ви що, думаєте, зараз в країні більш важливих питань, ніж ті, які ви перерахували, немає? Ви сьогодні будете в черговий раз засуджувати Росію і що?" - сказав Саакашвілі під час ефіру.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Саакашвілі був викритий у зв'язках з Росією.
5 грудня генеральний прокурор Юрій Луценко з трибуни Верховної Ради звинуватив Саакашвілі в отриманні грошей від Сергія Курченко з метою організації повстання і повалення законної влади в Україні. Також були опубліковані записи переговорів екс-президента Грузії із збіглим олігархом.
Тоді в ГПУ повідомляли, що оточення Саакашвілі отримало з Росії півмільйона доларів для фінансування мітингів під прапорами "Руху Нових сил", метою яких була дестабілізація системи і захоплення влади в Україні в інтересах РФ.
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