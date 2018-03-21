Перевіряти всіх: Україна посилить контроль в'їзду росіян

Президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про невідкладні заходи щодо нейтралізації загроз національній безпеці у сфері міграційної політики".

Нововведення передбачає розробку механізму попередньої перевірки підстав для в'їзду іноземців з держав міграційного ризику, перш за все - росіян, в Україну з використанням електронного повідомлення про намір відвідати країну, передає прес-служба глави держави.

Зокрема, Кабінету міністрів доручено забезпечити в місячний термін розробку і внесення на розгляд Верховної Ради низки проектів законів, в тому числі доручено підготувати зміни до законів України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" і "Про прикордонний контроль".

Також уряду доручено підготувати зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення порядку працевлаштування, прийняття на навчання, надання житла, реєстрації іноземців та осіб без громадянства та оформлення для них документів, сприяння в наданні інших послуг, а також за порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні.

Кабмін повинен забезпечити в місячний термін удосконалення механізму координації реалізації державної політики в сфері інтегрованого управління кордонами, передбачивши, зокрема, заходи щодо забезпечення належного функціонування чотирирівневої системи контролю за в'їздом та перебуванням в Україні іноземців та осіб без громадянства, дозволу відповідних процедур і механізму взаємного доступу до інформаційних систем уповноважених державних органів.

Крім того, РНБО доручила уряду затвердити план заходів на 2018-2021 роки щодо реалізації Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року, схваленої розпорядженням Кабміну від 12 липня 2017 року.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Україні почали діяти нові правила в'їзду росіян.