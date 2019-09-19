"Перетворюють на маріонеток!" У "ЄС" виступили проти турборежиму в Раді

У партії "Європейська солідарність" виступили проти поспішних голосувань монобільшості Верховної Ради за законопроєкти про реформу прокуратури і перезавантаження влади.

Позицію політсили висловила її представник Іванна Климпуш-Цинцадзе, повідомляється на сайті "Європейської солідарності".

Говорячи про ініціативу щодо реформування прокуратури, вона підкреслила, що якщо документ буде підписаний президентом, то дасть старт повному беззаконню і повній свободі дій генерального прокурора.

Політик побоюється, що ухвалений законопроєкт знищить баланси і противаги особистим рішенням генпрокурора в будь-якому питанні.

"Ми з вами повинні розуміти, що, таким чином, це перша організація, яка буде виконувати роль репресивної машини проти всіх громадян України. Потрібно розуміти, що в цьому законі, на жаль, були припинені норми про існування і роботу кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, тобто самоврядування прокурорського, яка була однією з вимог функціонування і надання Україні безвізового режиму з ЄС", – каже Климпуш-Цинцадзе.

Новини У Порошенка запідозрили команду Зеленського у помсті Гонтаревій і висунули вимоги

Вона підкреслила, що "ЄС" не могла підтримати такі зміни в закон про прокуратуру і тому висловлює своє обурення тим, що такий закон був ухвалений.

"Вважаємо, що зараз цим законом просто одноосібно створено орган, в якому будуть керуватися одноосібно, авторитарно і потенційно з використанням великої кількості корупційних схем. І це підтримала та політична сила, яка йшла на вибори, яка йшла в парламент на суто антикорупційних гаслах", – обурилася нардеп.

Політик також зазначила, що до всіх законопроєктів, які 18 вересня розглядалися у другому читанні, порівняльні таблиці з поправками з'являлися або вже під час розгляду законопроєктів, або за 10-15 хвилин до їх розгляду. Климпуш-Цинцадзе підкреслила, що це не дозволяє професійно пропрацювати народним депутатам ті зміни, які були ухвалені в комітетах, або правки, які були ухвалені комітетами.

Іванна Климпуш-Цинцадзе Сайт "Європейської солідарності"

Крім того вона приділила увагу і другому законопроєкту, який також підтримала парламентська монобільшість – про перезавантаження влади. Його від імені форакціі "ЄС" нардеп назвала законом про скасування реформи державної служби.

"Це ще одна реформа, яку ми розробляли спільно з нашими партнерами з ЄС, на яку ЄС виділив вже 90 млн євро для того, щоб вона була впроваджена в Україні. Що буде відбуватися з ухваленням цього законопроєкту? Вищі посадові особи будуть перетворюватися на політичних маріонеток. Європейський принцип і підхід до того, що державна служба повинна забезпечувати передбачуваність, стабільність, прозорість державної політики, буде повністю скасовано", – впевнена парламентарій.

За її словами, законопроект дозволить повністю перезавантажити вищі щаблі державної служби. І якщо "Слуга народу" до цього ігнорувала меншість, патріотів, то зараз вона починає ігнорувати і ЄС, і таку відому і поважну інституцію, як SIGMA, яка є визначальною з точки зору впровадження принципів державної служби для всіх країн ЄС і в принципі для всіх країн західного світу.

"Якщо хтось хотів перезавантажити державну службу (дійсно, на жаль, у державній службі досі є певний баласт і потрібно очищати лави державних службовців), то такий законопроєкт можна було б ухвалити як закон разової дії", – сказала Климпуш-Цинцадзе.

Зараз же парламентська монобільшість забезпечила можливість будь-якого нового Кабінету міністрів і будь-якої нової влади знищувати реальне функціонування держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

19 вересня монобільшість у Верховній Раді України проголосувала у другому читанні за основу і в цілому за законопроєкт №1032, що передбачає першочергові заходи щодо реформи органів прокуратури. Його підтримали 259 нардепів.

Також президентська партія "Слуга народу" проголосувала в другому читанні за законопроєкт №1066. Він передбачає внесення змін до законодавчої бази України для перезавантаження влади. Рішення було ухвалено 228 голосами.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!