"Перетворити на пастку для Кремля": дипломат порадив Зеленському, як повернути Крим

Якщо Україна скористається усіма можливостями, в тому числі міжнародними, для того, щоб натиснути на Росію через незаконну анексію Криму, півострів стане вже не плацдармом, а пасткою для Кремля.

Таку думку в матеріалі для Lb.ua висловив екс-радник п'ятого президента України Петра Порошенка, колишній посол України при Євросоюзі Костянтин Єлісєєв.

Він зазначив, що президент України Володимир Зеленський обрав правильну стратегію, заявивши, що до 2020 року його команда розробить повний комплект законопроектів щодо повернення окупованих територій.

Єлісєєв порадив Зеленському, як повернути Крим

Дипломат також дав поради главі держави, як відновити контроль над півостровом, зазначивши, що за останні п'ять років Україна отримала підтримку на міжнародній арені, яка може зіграти на руку.

"З одного боку, варто далі продовжити відточувати політику невизнання, яка має більш статичний характер. Паралельно, необхідно ініціативно нагадувати про недостатність і невикористаний потенціал політики невизнання, тим самим перефокусовуючи увагу на активні дії, які б враховували динамічні зміни і з часом дозволили б сформувати остаточні обриси політики деокупації", – заявив Єлісєєв.

Дипломат також вважає, що Україна повинна продовжувати домагатися введення додаткових моніторингових механізмів.

"Необхідно і ретельне відстеження випадків порушення режиму санкцій, перш за все західними компаніями. Варто було б опрацювати можливість поширення моделі проведення консультацій з ЄС щодо правових наслідків окупації АР Крим та м. Севастополь на двосторонній рівень, перш за все з країнами, де фіксуються найбільш значущі порушення санкційного режиму", – пояснив він.

Єлісєєв дав Зеленському поради щодо Криму 5 канал

"Особливе місце серед заходів "матриці деокупацію" варто відвести нарощуванню власного потенціалу України. Перш за все ми повинні виправляти ситуацію, яка склалася з втратою флоту в Криму, зокрема через реалізацію асиметричних заходів", – додав він.

Єлісєєв також порадив продовжити роботу щодо збереження та посилення військово-морської присутності союзників в акваторії Чорного моря, щоб демонополізувати російську присутність.

"Окупація Криму Росією стала плацдармом для розгортання спіралі російської агресії. Пошук і ефективне комбінування інструментів для посилення тиску на Росію в рамках мирної стратегії деокупації Криму і вдосконалення відповідних міжнародно-правових механізмів все більше перетворювате Кримський півострів на пастку для Москви і наближатиме його звільнення", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський 23 серпня під час спілкування в Києві з представниками ветеранських та волонтерських організацій підкреслив, що Україна займає жорстку позицію з питання окупованого Криму, яка полягає в тому, що півострів має бути повернено.

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