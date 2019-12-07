"Перетворити на хворобу": противник Путіна назвав мету РФ на Донбасі

Глава РФ Володимир Путін хоче заморозити конфлікт на Донбасі, посиливши таким чином свої позиції на міжнародній арені.

Таку думку в інтерв'ю "Апострофу" висловив російський опозиціонер Костянтин Боровий, зазначивши, що Путін буде триматися за збереження конфлікту якомога довше.

"Заморозити конфлікт – це мета Путіна. Він хоче перетворити його в хронічну хворобу, територію, за допомогою якої можна впливати на міжнародну політику, управляти процесами, як це було з Абхазією, з Придністров'ям, Південною Осетією, і займатися політичними провокаціями", – сказав він.

Боровий додав, що є багато політичних та інших фігур, яким вигідна війна на Донбасі. "Коли багато інтересантів і багато хто починає заробляти, потрібна неймовірна політична сила. Вона зараз є у Зеленського", – зазначив він.

Володимир Путін rt.com

Як писав OBOZREVATEL, напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що проведення виборів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей стане можливим тільки тоді, коли Україна буде повністю контролювати кордон з Росією.

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