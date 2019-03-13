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"Перестане бути імперією": Росії передбачили трагічну долю без України

2.4тЧитати матеріал російською

Російська Федерація без України неминуче перетвориться в більш азіатську країну.

Про це в своїй книзі "Мій шлях у задзеркаллі" написав український політик і перший секретар РНБО Володимир Горбулін. Він підкреслив, що в РФ назрівають демографічні проблеми, передає "Сегодня".

"Через свої демографічні проблеми Росія без України неминуче стає все більш азіатською", – повідомляв на сторінках книги Горбулін.

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Зазначається, що в цій риториці політик вторить відомому американському політику Збігнєву Бжезинському. Ще 20 років тому він у своїй книзі "Велика шахівниця" писав: "Без України Росія перестане бути євразійською імперією. Росія без України все ще могла б претендувати на імперський статус, але тоді вона стане переважно азіатською імперською державою, цілком ймовірно, втягнутою у виснажливі конфлікти з пробудженими среднеазіатами, яких би обурювала втрата їхньої новознайденої незалежності, і яких підтримають дружні ісламські держави на півдні".

Додамо, що Горбулін і Бзежинский були особисто знайомі, тому їхні погляди могли багато в чому збігатися.

Збігнєв Бжезинський був радником американського президента Джиммі Картера з питань нацбезпеки, при Адміністрації Рональда Рейгана він працював членом Комісії з хімічним озброєнь, а під час президентської кампанії в 1988 році в команді Джорджа Буша-старшого був співголовою Консультативної групи з нацбезпеки.

Кремль у Москві

Кремль у Москві

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Горбулін розповів, як президент-втікач Віктор Янукович ганебно втратив владу.

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Особа
Володимир Горбулін
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Россия без Украины станет только сильнее, а вот выживет ли украина без России - это еще большой вопрос.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Кацапы - азиаты! Что и требовалось доказать! (с)
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andrei andrei
andrei andrei
Блеать, ссука, еще один оракул-писатель.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
andrei andrei, дерьмо ты вонючее...
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