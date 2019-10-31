"Тупість і недалекоглядність!" Супрун раптово заговорила про легалізацію проституції через секс-скандал з Яременком

Колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун висловилася про скандал з особистим листуванням народного депутата від фракції "Слуга народу" Богдана Яременка.

Пост про гучний інцидент, а також про легалізацію проституції, з'явився на її сторінці в Facebook 31 жовтня.

"Ми всі стали свідками того, що голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, в тому числі, точно не вміє робити дві речі: зберігати таємниці та говорити чесно без примусу.

Але цей кейс став хорошою можливістю актуалізувати для українського суспільства питання про легалізацію секс-роботи", – початку повідомлення Супрун.

Вона додала, що узаконені секс-послуги передбачають регулювання, визначення правил для всіх сторін, "гарантують безпеку і дотримання прав у певних межах".

"Світовий досвід показує, що введення проституції в легальний рівень дає позитивні результати", – зазначила Супрун.

Яременко та Супрун Колаж

"Сумно, що “народні депутати” і “проституція” в Україні з’являється у заголовках медіа у будь-яких комбінаціях, окрім серйозного здорового діалогу про те, як вивести з тіні ще одну сферу.

Намагатись ігнорувати чи зміщувати фокус з цієї проблеми працює у масштабах держави так само шкідливо, як і спроби народного обранця виправдатись замість того, щоби визнати факти. Було б добре, якби можна було накласти табу на тупість і недалекоглядність, але, на жаль, у політиці так не працює", – підсумувала Супрун.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

29 жовтня Яременко під час засідання Ради домовлявся про інтимну зустріч за гроші з дівчиною.

Через деякий час скандальний нардеп Яременко відзначився ще однією витівкою в сесійній залі Ради. Під час засідання він милувався дівчатами в додатку для знайомств Tinder.

Після цього Яременко підтвердив, що інтимна переписка про надання секс-послуг була в його телефоні. При цьому повідомив, що вона була сфабрикована ним же.

У мережі спалили "провокацію", з'ясувавши, що Яременко задовго до цього зареєструвався в соцмережі для знайомств.

Мережа відреагувала мемами і насмішками на секс-переписки "слуги народу".

Незабаром були опубліковані переписки Яременка з іншими дівчатами.

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