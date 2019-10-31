"Тупість і недалекоглядність!" Супрун раптово заговорила про легалізацію проституції через секс-скандал з Яременком

Колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун висловилася про скандал з особистим листуванням народного депутата від фракції "Слуга народу" Богдана Яременка.
Пост про гучний інцидент, а також про легалізацію проституції, з'явився на її сторінці в Facebook 31 жовтня.
"Ми всі стали свідками того, що голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, в тому числі, точно не вміє робити дві речі: зберігати таємниці та говорити чесно без примусу.
Але цей кейс став хорошою можливістю актуалізувати для українського суспільства питання про легалізацію секс-роботи", – початку повідомлення Супрун.
Вона додала, що узаконені секс-послуги передбачають регулювання, визначення правил для всіх сторін, "гарантують безпеку і дотримання прав у певних межах".
"Світовий досвід показує, що введення проституції в легальний рівень дає позитивні результати", – зазначила Супрун.
Яременко та Супрун
Колаж
"Сумно, що “народні депутати” і “проституція” в Україні з’являється у заголовках медіа у будь-яких комбінаціях, окрім серйозного здорового діалогу про те, як вивести з тіні ще одну сферу.
Намагатись ігнорувати чи зміщувати фокус з цієї проблеми працює у масштабах держави так само шкідливо, як і спроби народного обранця виправдатись замість того, щоби визнати факти. Було б добре, якби можна було накласти табу на тупість і недалекоглядність, але, на жаль, у політиці так не працює", – підсумувала Супрун.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
29 жовтня Яременко під час засідання Ради домовлявся про інтимну зустріч за гроші з дівчиною.
Через деякий час скандальний нардеп Яременко відзначився ще однією витівкою в сесійній залі Ради. Під час засідання він милувався дівчатами в додатку для знайомств Tinder.
Після цього Яременко підтвердив, що інтимна переписка про надання секс-послуг була в його телефоні. При цьому повідомив, що вона була сфабрикована ним же.
У мережі спалили "провокацію", з'ясувавши, що Яременко задовго до цього зареєструвався в соцмережі для знайомств.
Мережа відреагувала мемами і насмішками на секс-переписки "слуги народу".
Незабаром були опубліковані переписки Яременка з іншими дівчатами.
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