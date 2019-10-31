Не знали про розведення сил? У листуванні Яременка з пранкером сплив скандальний момент

Із листування народного депутата України від фракції "Слуга народу" Богдана Яременка з пранкером "Джокером" випливає, що партія не знала про розведення військ на Донбасі.

Відповідні скріни повідомлень опубліковані на Telegram-каналі "Джокера". Відзначимо, він спілкувався з народним обранцем під виглядом генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Яременко припустив, що фотографи, які перебували на засіданні парламенту, крім його особистого листування могли побачити службове.

Богдан Яременко та "Джокер" Колаж

"Судячи з усього, фотокор пас мене довго. А крім дівчат, там є службова переписка, яка нічого доброго, якщо буде опублікована", – відповів він підставному "Рябошапці".

Зокрема, на його телефоні зберігалася частина листування про зовнішню політику, "яка багато чого пояснює".

"Наприклад, там буде цілком очевидно, що ми не знали про розведення", – уточнив Яременко. Він додав, що доказів немає, проте "для скандалу інформації достатньо".

Telegram-канал "Джокер"

Telegram-канал "Джокер"

Telegram-канал "Джокер"

Відзначимо, до секс-скандалу з Яременком пранкер із ніком "Джокер" ніде в інтернеті не згадувався.

31 жовтня в Telegram з'явився канал із фотографіями листування. "Ваш Слуга", – йдеться в описі профілю.

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

29 жовтня Яременко під час засідання Ради домовлявся про інтимну зустріч за гроші з дівчиною.

Через деякий час скандальний нардеп Яременко відзначився ще однією витівкою в сесійній залі Ради. Під час засідання він милувався дівчатами в додатку для знайомств Tinder.

Після цього Яременко підтвердив, що інтимна переписка про надання секс-послуг була в його телефоні. При цьому повідомив, що вона була сфабрикована ним же.

У мережі спалили "провокацію", з'ясувавши, що Яременко задовго до цього зареєструвався в соцмережі для знайомств.

Мережа відреагувала мемами і насмішками на секс-переписки "слуги народу".

Незабаром були опубліковані переписки Яременка з іншими дівчатами.

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