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31 жовтня • оновлено в 21:31
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Не знали про розведення сил? У листуванні Яременка з пранкером сплив скандальний момент

1.3т Читати матеріал російською

Із листування народного депутата України від фракції "Слуга народу" Богдана Яременка з пранкером "Джокером" випливає, що партія не знала про розведення військ на Донбасі.

Відповідні скріни повідомлень опубліковані на Telegram-каналі "Джокера". Відзначимо, він спілкувався з народним обранцем під виглядом генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Яременко припустив, що фотографи, які перебували на засіданні парламенту, крім його особистого листування могли побачити службове.

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Богдан Яременко та "Джокер"

Богдан Яременко та "Джокер"

Колаж

"Судячи з усього, фотокор пас мене довго. А крім дівчат, там є службова переписка, яка нічого доброго, якщо буде опублікована", – відповів він підставному "Рябошапці".

Зокрема, на його телефоні зберігалася частина листування про зовнішню політику, "яка багато чого пояснює".

"Наприклад, там буде цілком очевидно, що ми не знали про розведення", – уточнив Яременко. Він додав, що доказів немає, проте "для скандалу інформації достатньо".

Не знали про розведення сил? У листуванні Яременка з пранкером сплив скандальний момент

Telegram-канал "Джокер"

Не знали про розведення сил? У листуванні Яременка з пранкером сплив скандальний момент

Telegram-канал "Джокер"

Не знали про розведення сил? У листуванні Яременка з пранкером сплив скандальний момент

Telegram-канал "Джокер"

Відзначимо, до секс-скандалу з Яременком пранкер із ніком "Джокер" ніде в інтернеті не згадувався.

31 жовтня в Telegram з'явився канал із фотографіями листування. "Ваш Слуга", – йдеться в описі профілю.

Не знали про розведення сил? У листуванні Яременка з пранкером сплив скандальний момент

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Відведення військ на Донбасі
Особа
Богдан Яременко
Місце
Україна
Теги
політика Партія Слуга народу скандали фотографии
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