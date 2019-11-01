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1 листопада • оновлено в 22:05
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"Не дайте ганьбити Україну!" До команди Зеленського звернулися через секс-скандал у Раді

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Народний депутат фракції "Слуга народу" Богдан Яременко, який недавно оскандалився особистим листуванням на засіданні ВР, у понеділок, 4 листопада, повинен виступати в Таллінні (Естонія).

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив колишній депутат Верховної Ради України Борислав Береза. Він закликав команду президента Володимира Зеленського не відправляти політика в іноземну поїздку.

"Після скандалу, після того, як його зловили на брехні та моралізуванні, після статей про нього в Deutsche Welle і на ВВС, він буде ганьбити Україну на міжнародній арені", – вважає колишній народний обранець.

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"Так ось, як колишній голова групи міжпарламентського спілкування Україна-Естонія я звертаюся до фракції "Слуга народу": Не дайте ганьбити Україну члену вашої фракції. Для нього це повинно бути табу!" – підсумував Береза.

Зеленський і Яременко

Зеленський і Яременко

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Секс-скандали в Верховній Раді України
Особи
Борислав Береза Богдан Яременко Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
скандали політика Партія Слуга народу Верховна Рада України
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Иванов Ваня
Иванов Ваня
Всё нормально - будет им играть на пианино
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