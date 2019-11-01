"Не дайте ганьбити Україну!" До команди Зеленського звернулися через секс-скандал у Раді

Народний депутат фракції "Слуга народу" Богдан Яременко, який недавно оскандалився особистим листуванням на засіданні ВР, у понеділок, 4 листопада, повинен виступати в Таллінні (Естонія).
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив колишній депутат Верховної Ради України Борислав Береза. Він закликав команду президента Володимира Зеленського не відправляти політика в іноземну поїздку.
"Після скандалу, після того, як його зловили на брехні та моралізуванні, після статей про нього в Deutsche Welle і на ВВС, він буде ганьбити Україну на міжнародній арені", – вважає колишній народний обранець.
"Так ось, як колишній голова групи міжпарламентського спілкування Україна-Естонія я звертаюся до фракції "Слуга народу": Не дайте ганьбити Україну члену вашої фракції. Для нього це повинно бути табу!" – підсумував Береза.
Зеленський і Яременко
Колаж
Як повідомляв OBOZREVATEL:
29 жовтня Яременко під час засідання Ради домовлявся про інтимну зустріч за гроші з дівчиною.
Через деякий час скандальний нардеп Яременко відзначився ще однією витівкою в сесійній залі Ради. Під час засідання він милувався дівчатами в додатку для знайомств Tinder.
Після цього Яременко підтвердив, що інтимна переписка про надання секс-послуг була в його телефоні. При цьому повідомив, що вона була сфабрикована ним же.
У мережі спалили "провокацію", з'ясувавши, що Яременко задовго до цього зареєструвався в соцмережі для знайомств.
Мережа відреагувала мемами і насмішками на секс-переписки "слуги народу".
Незабаром були опубліковані переписки Яременка з іншими дівчатами.
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