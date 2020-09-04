Переписка у "слуги" в телефоні: Єрмак – аферист, обрання главою САП Костіна поставить хрест на безвізі. Фото

У нардепа Кабанова засікли листування про Єрмака і Костіна.

ЗМІ оприлюднили знімок телефону нардепа від "Слуги народу" Олександр Кабанова, на якому зафіксована листування про наслідки призначення главою САП Андрія Костіна.

На фото, які опублікував "Цензор.Нет", також згадується глава Офісу президента Андрій Єрмак (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця новини).

Так в загальному чаті "Група друзів" невідомий автор пише, що був у посла ЄС. Він стверджує, що призначення главою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури нардепа Андрія Костіна поставить хрест на безвізовому режимі з Євросоюзом, а також на "Слузі народу" і президенті.

Також в чаті згадується і глава Офісу президента Андрій Єрмак, якого називають "аферистом, що бажає контролювати все".

Переписка в телефоні Олександр Кабанова про Єрмака і Костіна.

Подробиці листування в телефоні "слуги народу" про Єрмака і Костіна.

Нагадаємо, що коментарі OBOZREVATEL глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що нічого не чув про те, що президент Володимир Зеленський нібито має намір зробити нардепа Андрія Костіна главою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначимо, що посли країн "Великої сімки" закликали Україну прозоро і політично нейтрально вибирати керівників антикорупційних органів.

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас уточнив, що заява безпосередньо стосується ситуації навколо процедури обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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