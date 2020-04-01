Глава ОПУ Андрій Єрмак продав свої бізнес-активи, щоб купити собі новий Mercedes S 350 за 3,2 млн гривень.

Про це в Facebook написав його брат Денис Єрмак.

"Назвіть хоч когось із чиновників, хто не "переписав бізнес на тещу", а почавши працювати на державу – продав його? Є такі? Є! Це мій брат. І може нарешті людина, яка повністю віддалася роботі на державу, продавши свої бізнес-активи купити собі хоч нормальну машину, а не їздити на Toyota, в якій вже все скрипить як в бричці? " – виправдав дорогу покупку брата Єрмак.

Андрій Єрмак купив Mercedes

Також він розповів, що сам живе небагато і його фінансово підтримують друзі.

"Живу з батьками, з цінних речей – дорогий смартфон, подарований мені другом, ноутбук Xiaomi, велосипед. Заробітна плата у мене близько 12 тисяч грн. Але більший капітал – це друзі, які підтримують мене, сплативши операцію на очі, підтримують фінансово, коли скрутно", – поскаржився брат глави ОПУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, що купив новий Mercedes після того, як продав стару машину

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