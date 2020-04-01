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1 квітня • оновлено в 15:58
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Брат Єрмака безглуздо виправдався за Mercedes глави ОПУ

3.3т
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Глава ОПУ Андрій Єрмак продав свої бізнес-активи, щоб купити собі новий Mercedes S 350 за 3,2 млн гривень.

Про це в Facebook написав його брат Денис Єрмак.

"Назвіть хоч когось із чиновників, хто не "переписав бізнес на тещу", а почавши працювати на державу – продав його? Є такі? Є! Це мій брат. І може нарешті людина, яка повністю віддалася роботі на державу, продавши свої бізнес-активи купити собі хоч нормальну машину, а не їздити на Toyota, в якій вже все скрипить як в бричці? " – виправдав дорогу покупку брата Єрмак.

Андрій Єрмак купив Mercedes

Андрій Єрмак купив Mercedes

Також він розповів, що сам живе небагато і його фінансово підтримують друзі.

"Живу з батьками, з цінних речей – дорогий смартфон, подарований мені другом, ноутбук Xiaomi, велосипед. Заробітна плата у мене близько 12 тисяч грн. Але більший капітал – це друзі, які підтримують мене, сплативши операцію на очі, підтримують фінансово, коли скрутно", – поскаржився брат глави ОПУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, що купив новий Mercedes після того, як продав стару машину

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Андрій Єрмак
Місце
Україна
Теги
Офіс президента Mercedes-Benz
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Действительно, купит себе дорогой мерседес - это естественное решение в условиях честной чиновничьей жизни. У любого бомжа спросите, так вообще, кто решил, что ещё больше наворует, делает. Ну и жулики эти фаршмаки, их за руку поймали, а они орут, чтоб в глаза им ссали, все равно это для них Божья роса.
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