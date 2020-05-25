Переписати історію: більшість українців хотіла б, щоб президенткою стала Тимошенко

Якби українці мали можливість переголосувати, то лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко могла б стати президенткою і 2010-го, і 2014 року.

Такі результати опитування, яке провели журналісти програми "Свобода слова Савіка Шустера" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця).

Згідно з опитуванням, на виборах 2010 року Тимошенко отримала б понад 80% голосів, а якби довелося обирати як 2014 року, між Тимошенко та Петром Порошенком, то лідерка "Батьківщини" здобула б майже 62%.

Юлія Тимошенко

На думку політичного експерта Костянтина Матвієнка, президентство Тимошенко вберегло б Україну від війни, втрати територій та економічного занепаду.

"Обрання 2010 року Юлії Тимошенко вберегло б Україну від війни, людських, територіальних та економічних втрат. Сьогодні ми були б міцнішими та значно менш підвладними кризовим обставинам, спричиненим глобальними світовими проблемами", – написав аналітик на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що "банківський" закон, який 13 травня ухвалила Верховна Рада, – це профанація і злочин проти суверенітету України.