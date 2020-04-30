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30 квітня • оновлено в 12:16
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Нардеп Холодов пояснив втечу на Кіпр коронавірусом

2.3т
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Народний депутат від "Слуги народу" Андрій Холодов заявив, що залишився на самоізоляції на острові Кіпр через симптоми коронавірусу.

Подробиці з'явилися в його Telegram-каналі "Правка Холодова". Депутат також надав на підтвердження медичні довідки.

За його словами, 16 березня родині довелося виїхати через майбутню операцію сина і 17 числа Холодов уже збирався повернутися в Україну, але рейс раптово скасували.

Переніс COVID-19? Нардеп Холодов пояснив втечу на Кіпр

"Мій стан різко погіршився, і я почав підозрювати, що заразився коронавірусом. У мене були всі симптоми COVID-19, про які попереджають медики: висока температура, лихоманка, кашель, задишка. Тричі, починаючи з 19 березня, до мене додому викликали лікарів. Тест на Кіпрі мені зробити тоді не могли – людей із симптомами коронавірусу не пускали навіть у будівлі лікарень", – поділився він.

"Лікарі зобов'язали мене самоізолюватись і в письмовій формі заборонили поїздки. На 20 березня було заплановано евакуаційний рейс до Києва. Я вирішив не пробувати вилетіти 20 березня, щоб не порушувати заборону лікарів на пересування і не наражати на небезпеку зараження сотні громадян України в літаку. І я вважаю, що це було правильним рішенням. Таким чином я опинився заблокованим за межами України, без фізичної можливості повернутися до Києва, та ще й із досить обґрунтованими підозрами на COVID-19", – додав Холодов.

Нардеп також розповів, що переніс захворювання у важкій формі: "Я і вся моя сім'я весь цей час перебували в самоізоляції. 12 днів я приймав антибіотики. Тільки після того, як мені стало легше, я почав шукати способи повернутися до Києва",запевнив він.

"Сьогодні – 30 квітня – буде перший за довгий час рейс Ларнака-Київ, яким я зможу прилетіти. Що і планую зробити", – пообіцяв Холодов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналісти дізналися, що Холодов перед закриттям авіасполучення між країнами у зв'язку з пандемією коронавірусу полетів на Кіпр і поки не повертався в Україну.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Особа
Андрій Холодов
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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