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Перенесення виборів президента: Парубій розставив крапки над "і"

4.3тЧитати новину російською

Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що підстав для перенесення дати президентських виборів немає.

Під час брифінгу 23 серпня глава парламенту нагадав, що згідно з Конституцією ці вибори повинні відбутися в останню неділю березня 2019 року.

Парубій пояснив, що з офіційних джерел йому невідомо про підготовку звернення до Конституційного суду щодо перенесення дати президентських виборів.

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"Я вважаю, що вибори мають відбутися відповідно до Конституції. Якщо я не помиляюся, згідно з Конституцією вибори відбуваються в останню неділю березня п'ятого року повноважень. Тільки так я бачу законні підстави і законні умови", - сказав спікер.

Нагадаємо, раніше журналіст Сергій Рахманін з посиланням на свої джерела в Адміністрації президента, повідомив, що за його даними, вибори нібито мають намір провести не 31 березня, як це заплановано згідно з Конституцією, а 9 червня.

За його словами, домогтися перенесення виборів президент Петро Порошенко має намір через Конституційний суд.

Читайте всі новини по темі "Президентські вибори 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Президентські вибори 2019Вибори президента України 2019
Особа
Андрій Парубій
Місце
Україна
Об'єкт
Конституційний суд України
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Русский Солдат
Русский Солдат
Грызня бандерлогов за власть будет кровавой.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Русский Солдат, ваша гнилая кровь будет литься рекой как бы ты ни кликушествовал об украинцах
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