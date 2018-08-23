Перенесення виборів президента: Парубій розставив крапки над "і"

Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що підстав для перенесення дати президентських виборів немає.

Під час брифінгу 23 серпня глава парламенту нагадав, що згідно з Конституцією ці вибори повинні відбутися в останню неділю березня 2019 року.

Парубій пояснив, що з офіційних джерел йому невідомо про підготовку звернення до Конституційного суду щодо перенесення дати президентських виборів.

"Я вважаю, що вибори мають відбутися відповідно до Конституції. Якщо я не помиляюся, згідно з Конституцією вибори відбуваються в останню неділю березня п'ятого року повноважень. Тільки так я бачу законні підстави і законні умови", - сказав спікер.

Нагадаємо, раніше журналіст Сергій Рахманін з посиланням на свої джерела в Адміністрації президента, повідомив, що за його даними, вибори нібито мають намір провести не 31 березня, як це заплановано згідно з Конституцією, а 9 червня.

За його словами, домогтися перенесення виборів президент Петро Порошенко має намір через Конституційний суд.