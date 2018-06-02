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Перенесення Ради з Києва: колишній віце-спікер дав пораду

2.8тЧитати новину російською

Верховну Раду перед можливим перенесенням з Києва в інше місто варто було б на третину скоротити.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив колишній віце-спікер українського парламенту Микола Томенко.

"Думаючи про перенесення парламенту, я б однозначно скоротив його склад. У нас на референдумі люди проголосували за 300 депутатів, і я не розумію, навіщо нам 450. Я би оптимізував структуру. Тоді б ми почали не з даху, а змісту і ролі українського парламенту, і перетворили б його з пострадянської Верховної Ради на функціональний європейський парламент. Тому краще почати з депутатів, а дахом вже завершимо", - зазначив екс-нардеп.

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При цьому Томенко вважає, що столицю варто було б звільнити від обласних установ.

"Я пропонував почати з області. У нас парадоксальна історія, коли центр міста займає обласна рада, обласна адміністрація. У мене питання, а чому вона в Києві керує? Чому не в Білій Церкві або Броварах? Я б дійсно розвантажував, але не так як пропонував Саакашвілі, щоб в степу в Черкаській області побудувати бункери. Це трохи з серії фантастики", - вважає колишній віце-прем'єр.

Крім того, він зазначив, що подібна практика існує в усьому світі.

"Судову владу точно виносять. Теоретично парламент теж можна подумати, куди його перенести. А, наприклад, в центральній частині Києва зробити музеї і таку інфраструктуру", - додав Томенко.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на сайті Київської міської ради з'явилася петиція з проханням перенести столицю з Києва до іншого населеного пункту. На момент завершення закінчення терміну збору підписів, вона зібрала лише 125 голосів.

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Теми
Ефіри Oboz TVЕксклюзивПряма трансляція
Особа
Микола Томенко
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
Верховна Рада України
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