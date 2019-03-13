"Переможемо, коли візьмемо Москву": Корчинський закликав до великої війни з Росією

Лідер партії "Братство" Дмитро Корчинський заявив, що Україна остаточно переможе тоді, коли зруйнує Росію, а не тільки поверне свої окуповані території.

За його словами, країна має готуватися до такого рішучого кроку, оскільки можливості для нього можуть виникнути будь-якої миті. Своєю думкою націоналіст поділився в ефірі телеканалу "Магнолія-ТВ" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Зрозуміло, що зараз ми боїмося повномасштабної війни з Росією. Бо наш народ слабкий і тому що у нас багато людей кажуть, що не треба. Але, по-перше, буде час, коли нація встане на ноги і буде здатна виставити не кілька тисяч добровольців, а кілька мільйонів. І, по-друге, все тече і все змінюється. Сьогодні Росія все ще сильна. а завтра вона буде слабка", — сказав Корчинський.

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Він наголосив, що тільки у ХХ столітті країна-агресор пережила п'ять періодів, під час яких була на межі розпаду: 1905, 1917, 1941, 1991 і 1993 роки. На додаток до цього її могутність підкошували і дрібніші кризи. Все це разом позбавляло Росію можливості вести зовнішню політику і контролювати свої території, наголошує лідер "Братства".

"Значить, ця структура нестабільна. Там час від часу відбуваються якісь кризи. Коли ми дочекаємося наступної кризи, я не знаю коли вона буде — може бути завтра, може бути через п'ять років, коли б вона не була, ми повинні будемо вдарити. І цієї миті ми повинні бути в мобілізації і в готовності", — вважає Корчинський.

Він також висловив упевненість в тому, що під час цього протистояння агресору Україна вестиме бойові дії у Криму і в будь-якому разі поверне собі всі тимчасово окуповані території.

Підсумовуючи, Корчинський додав, що зупинятися на цьому не варто, оскільки наша країна має прагнути до повного знищення противника задля своєї ж безпеки.

Дмитро Корчинський Скріншот відео

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"Потрібно розуміти таку річ: ми не зможемо перемогти просто через відвоювання Криму і Донбасу. Ми переможемо тоді, коли візьмемо Москву. У 1993 році, коли танки стріляли по Білому дому у Москві, ми зробили величезну помилку. Всім треба було їхати туди і допомагати там розгоратися цьому конфлікту. Ми туди не поїхали і дивилися по телевізору. І тепер війна у нас. А війна має бути у них. І ми туди повинні це принести. Коли щось там зламається, будь-яка криза, бунт, ми всі повинні їхати туди і допомагати їм розвалювати Російську Федерацію. Поки вона існує, ми в небезпеці", — резюмував лідер "Братства".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Корчинський заявив, що Україна повинна повернути тимчасово окуповані Донбас і Крим тільки силовим шляхом. На його думку, іншого варіанту звільнення цих територій просто не існує.

Раніше націоналіст виступив зі скандальною заявою, закликавши зробити з Кримського мосту шибеницю.

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